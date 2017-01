Nå er de vel forlikte

Grande Entreprenør og Levanger kommune har inngått forlik. En avtale begge parter sier de er godt fornøyd med.

Dermed blir det heller ingen rettssak.

Høsten 2013 løsnet flis i bassenget. Dette medførte etter hvert omfattende utbedringsarbeider, og partene har hatt svært ulikt syn på ansvar for skaden, og hvem som skulle dekke kostnadene med utbedringsarbeidene. Dette har igjen medført at stemningen ble noe anspent.

Like før jul tok imidlertid partene hverandre i hånda.

- Vi har inngått forlik. Begge parter er fornøyd med at vi har oppnådd enighet om forlik uten rettslig behandling. Vi er svært stolte av det flotte anlegget som er et vesentlig bidrag til folkehelsearbeidet i Levanger, skriver partene i en pressemelding.

Ryddet unna uenighetene

– Nå anser vi oss helt ferdig med saken. Det er godt å få uenighetene ryddet unna. Det er viktig både for kommunen og for omdømmet. Her har vi et fantastisk bra anlegg som har stor betydning for alle sammen, tilføyer ordfører Robert Svarva. Han vil heller bruke energien på ting som skjer framover, og han er viss på at det kommer nye samarbeidsprosjekter mellom kommune og Grande. Feiden om bassenget har således ikke ødelagt noe klima, og begge parter poengterer at man har skilt mellom sak og person.

Daglig leder Morten Hynne i Grande Entreprenør er enig med ordføreren.

– Dette har vært en tidstyv og en energityv. Vi er fornøyde med forliket, sier han.

Ifølge rådmann Ola Stene i Levanger kommune er man enige om hvordan oppgjøret skal håndteres.

– Vi er enige om hvordan det som gjenstår av mangler skal bli avklart og utført. Vi sender ingen flere regninger til hverandre, sier han, men vil ikke gå nærmere inn på det konkrete omfanget av forliket.

De manglene som gjenstår karakteriserer begge parter som småting. Noe her og noe der.

Tatt i bruk i 2011

Forliket berører uenigheten vedrørende bassenget. Trønderhallen opplevde senere en vannlekkasje i hallgolvet, men dette er ifølge ordføreren en ren forsikringssak som på vegne av kommunen håndteres av KLP. Også der skal man ha kommet til enighet.

Trønderhallen, som blant annet inneholder flerbrukshall og svømmeanlegg, ble tatt i bruk i 2011. Idrettshallen har to fulle håndballbaner og kan deles opp i totalt fem mindre enheter for basketball, volleyball, badminton med mer. I tillegg er det både klatrevegg og buldrerom, samt konferanserom. Hallen er også brukt som konsertarena og festsal for opptil 2000 personer. I svømmeanlegget er det tre svømmebasseng, opplæringsbasseng, konkurransebasseng, stupebasseng, vannsklie, boblebad og solarium. I tillegg er det trningssenter og utleiearealer i bygget.

Byggherre og eier er Levanger kommune som overtok prosjektet fra Statsbygg i 2009 og videreutviklet dette. Byggmester Grande var hovedentreprenør for anlegget som hadde en kostnadsramme på 238 millioner kroner. Siden åpningen som ble foretatt med HM Kong Harald til stede høsten 2011, har anlegget ifølge kommunen vært en suksess med godt besøk, og mange gode opplevelser for innbyggerne i Levanger og regionen for øvrig. Høsten 2016 fikk bygget kommunens byggeskikkspris.

Grande Entreprenør har 197 ansatte, og har for tiden rundt 20 prosjekter gående. I Levanger er kombinasjonsbygget ved sykehuset blant de prosjektene selskapet tar hånd om.