Stanset seg selv

Årsaken henger sammen med uklarheter omkring dobbeltrolle og manglende tillatelse.

Det er Fylkesmannen som selv opplyser dette på sin nettside, og i et brev fra Innherred samkommune til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag går det også fram at det er utstedt en umiddelbar stoppordre for arbeidet med mudring og deponering av muddermasse på land ved Hammervatnet.

– Kommunen har blitt oppmerksom på at det pågår søknadspliktige arbeider på nevnte sted uten at det foreligger nødvendig tillatelser, heter det i brevet. Samtidig varsles det om engangsmulkt på 50.000 kroner dersom bygningsmyndigheten konstaterer at arbeidet fortsetter.

Startet uten tillatelse

Restaureringsarbeidet omfatter oppgraving og fjerning av mudder fra de deler av reservatet som i dag er overgrodd med takrør. Fylkesmannen har som tiltakshaver inngått avtale med entreprenørfirma om gjennomføring av mudringen. Gjennomføring av arbeidene ble drøftet på befaring med kommunen, grunneier, Statens naturoppsyn og Fylkesmannens miljøvernavdeling i desember. Det er en stor fordel at arbeidene gjennomføres på frossen mark, og værforholdene nå i januar har vært gunstige. Arbeidene ble startet i januar, uten nødvendig tillatelse til massedeponeringen fra Innherred samkommune etter plan- og bygningsloven.

– Dette er et utbedringstiltak til beste for naturreservatet, men det er likevel klart at nødvendig tillatelse skulle vært på plass før arbeidene tok til, sier assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anne Sundet Tangen i en pressemelding.

– Vi beklager at det her har gått for fort, men vi har selv stanset arbeidene inntil det formelle er på plass, sier Sundet Tangen.

Dobbeltrolle

Det er i tillegg stilt spørsmål om Fylkesmannen kan ha en dobbeltrolle i saken, som både tiltakshaver og høringsinstans i massdeponeringssaken etter plan- og bygningsloven, og som både tiltakshaver og godkjenningsmyndighet for mudringsarbeidene etter forurensningsforskriften. Fylkesmannen har oversendt saken til overordnet myndighet for vurdering og rådgivning om videre saksoppfølging. Fylkesmannen avventer denne tilbakemeldingen.

– Rettssikkerhet er viktig for Fylkesmannen, og vi erkjenner at vår behandling av denne saken kan virke uryddig. Det ønsker vi å rette opp, sier Anne Sundet Tangen.

Naturreservat

Hammervatnet naturreservat ble opprettet i 1984 med intensjonen å sikre våtmarksområdet for fremtidig ivaretakelse av en rekke naturverdier, blant annet vegetasjon og fugl. Reservatet fikk Ramsar-status i 2013. Suksessiv gjengroing av tidligere åpne vannspeil og spredning av gressarten takrør har medført tette vegetasjonsforhold der det tidligere var åpent vann. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har derfor mottatt midler fra Miljødirektoratet til restaureringstiltak.

Hensikten med restaureringen av reservatet er å gjenskape et variert leveområde for vanntilknyttet fugl, og en generell ivaretakelse av biologisk mangfold. Formålet med å gjenskape åpent vannspeil er å forbedre området som hekkelokalitet for arter som sothøne og horndykker som foretrekker en variasjon mellom vannvegetasjon og åpne vannspeil. En bred kanal langs land vil dessuten bidra til å gjøre hekkende fugl og egg vanskeligere tilgjengelig for firbeinte predatorer.

Flere lovverk

Restaureringstiltakene omfattes av flere lovverk. Deponeringen av masser fra mudringen er omfattet av plan- og bygningsloven. Kommunen har som planmyndighet gjennomført høring av saken, der Fylkesmannen har uttalt seg. I tillegg kommer forurensningsforskriftens kap 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag til anvendelse. Dette regelverket stadfester en plikt for tiltakshaver til å søke om tillatelse for tiltaket. Det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet i henhold til disse reglene.