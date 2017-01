Terrorsiktet verdaling må fortsatt sitte fengslet

25. august i fjor ble en mann fra Verdal siktet i Oslo tingrett for å ha deltatt i, og støttet en terrororganisasjon. Verdalingen rømte i fjor sommer fra Raqqa i Syria til Tyrkia. Han er siktet for å ha vært tilknyttet til ekstremistgruppen IS.

Frykter bevisforspillelse

Den terrorsiktedes varetektsfengsling har blitt forlenget flere ganger, senest 14. desember. Påtalemyndigheten ba denne uka om fengsling i åtte nye uker, men retten bestemte at fire uker var nok.

I kjennelsen står det at PST mener at faren for bevisforspillelse er mindre, men at det fortsatt er fare for at siktede vil kontakte vitner som er avhørt og påvirke dem, samt slette eventuelle andre Facebook-konti han måtte ha om han nå løslates.

Vil ikke la seg avhøre mer

Forsvarer Siri Langseth mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Retten er langt på vei enig i det, men vil uansett holde siktede fengslet på grunn av unndragelsesfaren.

PST ønsker å avhøre siktede på nytt, men det er ikke siktede villig til.

– Han har tidligere avgitt forklaring, så dette er det ingen dramatikk i. Han har siden november ikke ønsket å si noe, sier forsvarer Langseth til Adresseavisen.

Har nektet straffskyld

Saken har drøyd ut i tid. PST har nå ferdigstilt en rettsanmodning til USA for å få innsyn i siktedes Facebook-konto. Han har ikke villet gitt innsyn selv.

Retten mener etterforskningen i saken vil være ferdig til sommeren, og at en rettssak vil ventes høsten 2017. Den siktede har tidligere sagt at han ikke erkjenner straffskyld.