Ut av sentrum for rusfri mai-moro

Levanger Ungdomshus og LUF søker kommunen om støtte til å arrangere et rusfritt arrangement for ungdom natt til 1. mai i år.

Slik man gjorde i fjor.

I Verdal har kommunen og flere gått sammen om et storstilt opplegg for mindreårig ungdom i Sul på en annen stor festdag for ungdom, 16. mai. Det har vært en stor suksess med hundrevis av deltakere.

Søker om 40 000 kroner

I søknaden til Levanger kommune skriver man:

«Erfaringsmessig ser vi at natt til 1.mai er en av de travleste «festdagene» for mindreårige ungdommer, og vi ønsker derfor å gi de et annet og mye hyggeligere tilbud enn dette. (...) Med dette tiltaket ønsker vi å rette fokuset bort fra fest, alkohol og alt det andre som skjer i sentrum på en slik dag, og heller gi ungdommene en trygg og god opplevelse. I tillegg til at arrangementet er av forbyggende karakter.»

Arrangementet skal foregå i Skognhallen. Der blir det rigget til med mange aktiviteter.

Det søkes om 40 000 kroner i støtte fra potten Kultur- og idrettstilskudd. Søknaden ble sendt inn i starten av januar.