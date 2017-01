Vegarbeid på E6

Statens vegvesen skal etablere en anleggsrundkjøring ved Hiberg på E6 Vassmarke-Ronglan i dagene som kommer. Omleggingen av trafikken gjøres for at entreprenøren skal kunne utføre anleggsarbeidet med utvidelse av E6 med forbikjøringsfelt og midtdeler.

Ifølge Statens vegvesen skal midtdeler og et ekstra felt forbedre fremkommeligheten og sikkerheten når prosjektet skal være ferdig til juli 2018.

- Vi har startet arbeidet med å ferdigstille rundkjøringen på E6 nå i uke 2 og håper den er ferdig i løpet av tirsdag 17.januar. Vi må imidlertid ta noen forbehold om vær og andre forhold som kan forsinke arbeidene, forteller byggeleder Gunleik Hoffmann i en pressemelding.

Enveiskjørt

E6-trafikken fra rundkjøringen på Hiberg vil gå på kommunal veg sørover til Hammer. Strekningen blir enveiskjørt med 50 og 60 km fartsgrense. Trafikken vil delvis gå gjennom et boligfelt og her er det laget en egen gang og sykkelveg for de myke trafikantene. To fartshumper vil sørge for at fartsnivået ikke blir for høyt gjennom boligfeltet.

Ferdig 2018

E6-trafikken nordover vil gå i et kjørefelt på dagens E6 fra Vekta v/Hammer til rundkjøringen ved Hiberg fram til høsten 2017.

Det vil bli flere mindre forandringer i kjøremønsteret til strekningen skal være ferdig til juli 2018 etter planen.

- Vi oppfordrer trafikantene til å kjøre forsiktig og takker for tålmodigheten i anleggsperioden, avslutter byggeleder Gunleik Hoffmann for Statens vegvesen.