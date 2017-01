Full fart i hallen

Det er to kamper samtidig i den flotte Vukuhallen, og de 14 lagene er inndelt i tre puljer. Verdal stilte selv med tre lag, mend det er flere lag fra Trondheim i denne turneringen - som også har et internasjonalt tilsnitt med Järpens to lag.

Mye fin fotball er vist i løpet av dagen, og Byåsen er favoritt til å ta hjem den største pokalen. Trondheimslaget spiller i 1. divisjon, og kom til Vuku anført av den tidligere toppspilleren Julie Adserø. Byåsen har slitt litt innledningsvis, og klarte ikke bedre enn 1-1 mot Ranheim 2 i formiddag.