Punkterte lunger på skitur

Tor-Petter Abelsen ligger på Sykehuset Levanger etter en svært uheldig start på årets oppkjøring til Birkebeinerrennet. På årets første tur tirsdag gikk den spreke 71-åringen på hodet i Sjuttudalen (Fånettløypa) og skadet seg stygt.

Punkterte lunger

Med to punkterte lunger, brukne ribbein og virvler i rygget var han temmelig hjelpeløs.

- Heldigvis var det gode hjelpere som kom raskt til stede. To leksdalinger og to fra Leirådal tok seg av med. Jarle Austad kom med snøskuter og fikk tatt meg ned. Med ambulanse kom jeg raskt til behandling på sykehuset, og jeg har fått veldig god oppfølging her, forteller Abelsen fra sykesenga.

- Hva var det som skjedde?

- Nei, det var et hull i løypa som jeg burde ha sett, sier Abelsen som også innrømmer at han nok hadde litt stor fart på det isete og harde føret tirsdag.

Blir frisk og rask til våren

Abelsen er konkurranseløper, men deltakelse i Birkebeinerrennet 18. mars blir det neppe. Skjønt, Abelsen regner med å komme til hektene før påske.

- Jeg blir her på sykehuset ei ukes tid. De som følger meg opp her på sykehuset, blant annet fysioterapeut, sier at jeg kan være i full vigør igjen i løpet av 5 til 8 uker. Allerede er jeg mye bedre, så det går rette veien.

Abelsen kan også takke sin egen gode helse for at det gikk så bra som det gjorde, når først ulykken skjedde.

- Ja, de sier at jeg kommer meg raskere på grunn av at jeg er i god form.

Lite politikk framover

- Det blir lite med politisk virksomhet med det første?

- Nei, det blir det nok ikke, sier KrF-politikeren.

PS. Løypa til Fånetthytta ble stengt en periode etter skiulykken. Onsdag kveld ble den åpnet igjen og de siste dager med snø gjør at det i helga er fine skiforhold.