Superselger av kaffekopper

- Her går det unna, smiler den ivrige selgeren hos Shell/7-eleven i Levanger.

Stasjonen selger kopper som gir kjøperen rett på gratis kaffe i et helt år, og salget har tatt helt av. For 249 kroner kan du drikke så mye kaffe du bare vil. Berit Følke har alene solgt over 160 eksemplarer - det vil si kaffekopper for titusenvis av kroner.

- Hvis du bare drikker en kopp i uka, vil du spare mange hundre kroner på denne koppen. I tillegg til gratis kaffe, får du også gratis bilvask og andre fordeler, påpeker daglig leder og eier Erling S. Fossum. Han er veldig godt fornøyd med det den rutinerte medarbeideren Berit gjør for salget.

Fredag spanderte hun til og med en klem på alle som kjøpte en års-kaffekopp:

- Da var de fleste kundene menn, men jeg fikk også utdelt klem til et par damer, smiler Berit Følke.

- Hun var en av de første jeg ansatte da jeg overtok stasjonen, og Berit er en trofast tjener. Hun er kjempeengasjert, smiler Erling Fossum.