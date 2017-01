Er det kulturens tur i Levanger nå?

1 Kulturrakett. Her er en gladsak for Levangers sultne kulturaktører. Det var nemlig ikke beskjedne planer Levanger kommune legger fram denne uka. Kultursjef Guri M. Sivertsen foreslår det som må kunne omtales som en tretrinns kulturrakett som skal ta kulturlivet i Levanger til nye høyder: Det skal bygges et helt nytt bygg der biblioteket i sentrum holder til i dag. Bygget skal inneholde nytt bibliotek, og kino med tre saler, samt plass til frivilligheten. Vaskeribygget på havna skal få en større kulturscene, blackbox og øvingslokaler. Ærverdige Festivteten tilbakeføres og repareres.

232 millioner kroner koster kulturløftet. Politikerne ser på saken først i driftskomiteen til uka.

2 En resept på krangel. Verdal og Levanger kommune samarbeider om legevakt sammen med Inderøy og Frosta. Snart flytter legevakta som har vært på Sykehuset Levanger, til det nye kombinasjonsbygget rett ved sykehuset. Flyttingen medfører økte kostnader for kommunene. I et orienteringsmøte mandag denne uka foreslo verdalsordfører Bjørn Iversen kostnadskutt og halvert bindingstid.

–Vi må fokusere på å ta ned kostnadsnivået. Jeg er ikke i tvil om at det er gode tekniske løsninger, men kostnadsøkningen bekymrer meg, sa Iversen som ønsket mer tid på saken.

Levangerordfører Robert Svarva og frostaordfører Trine Haug mente ting måtte komme på plass nå.

–Jeg er enig i at vi må ha fokus på kostnader. Men det er uansvarlig å bruke lengre tid. Legevakta drives nå uten budsjett, sa Svarva. Saken ble vedtatt som skissert.

Aps gruppeleder i Verdal, Arild Kvernmo Pedersen, kritiserte i et innlegg i Innherred torsdag Levanger for å sitte på begge sidene av bordet i saken.

3 Det var ikke plass i herberge. Familien til snart 99 år gamle Jorid Lund i Verdal fortviler over at det er ikke sykeheimsplass til henne. Jorid har bodd hjemme fram til nå, men sviktende helse gjør at hun trenger mer hjelp. Familien skal derimot ha fått ønsket om en akuttplass ved Verdal bo- og helsetun til henne, avvist flere ganger av kommunen.

–Ettersom vi opplevde dette i jula er det fristende å bruke en lignelse: Det var ikke plass for henne i Verdal kommunes herberge. Vår mor er snart 99 år og ber for første gang om å få en plass, og så er det avslag, sier Jorids barn Karin Rigmor Gran og John Olav Lund.

Kommunen har ikke villet kommentere saken på grunn av taushetsplikten, men svarer at plassene er fylt opp i dag, og at det er en person på venteliste.

4 Ny sjef på verftet. Sverre Myklebust gikk av som konserndirektør ved Kværner Verdal ved årsskiftet. Nå er det klart at en mann ved navn Sturla Magnus tar over som sjef 1. april.

45-åringen kommer fra stillingen som regiondirektør i Skanska Norge. Han er utdannet sivilingeniør og har tidligere jobbet for Kværner med prosjekt i Kasakhstan. Inntil han tar over skal Ole Petter Bjartnes fungere som direktør.

5 Birgit årets trønder. Birgit Skarstein fra Levanger ble kåret til årets trønder fredag for en uke siden. Utdelingen foregikk i Olavshallen i Trondheim. Det er mediehusene Adresseavisen og NRK som står bak utdelingen av hedersprisen.

«Birgit Skarstein representerer hverdagsmot i et samfunn som preges av jag etter perfeksjon. Hun er et forbilde, ikke bare for funksjonshemmede, men også for funksjonsfriske, som ønsker å oppnå mestringsfølelse», sto det blant annet i juryens begrunnelse.

–Det er helt vanlige folk som er årets trøndere, som gjør vanlige ting, som gjør verden litt bedre for hverandre, sa en takknemlig prisvinner, og viste til de andre nominerte.

Innherred gratulerer Birgit Skarstein, og ønsker alle ei god helg!