Liten tid til å kjede seg i Seoul

Småbyen Verdal er en stor kontrast til Soeul, hovedstaden i Sør- Korea. Byen har nærmere 10 millioner innbyggere og utgjør sammen med forsteder i naboprovinsene et storbyområde som er verdens nest mest befolk-ede urbane område med over 25 millioner innbyggere. Seoul er klassifisert som verdensby på grunn av byens innflytelse på forretningsliv, handel, utdanning, teknologi, underholdning og politikk.

Katrine Granås flyttet fra Verdal i desember 2013. De første seks månedene i Seoul studerte hun koreansk på språkskole. Etter det begynte Katrine på Yonsei University i Seoul for å studere engelsk språk og litteratur..

– Jeg tok et semester fri fra universitetet for å studere seks måneder til med koreansk. I mars begynner jeg på skolen igjen.

Krevende studier

Katrine synes det er veldig fint å bo i Sør-Korea.

– Det er gøy å alltid kunne møte nye folk fra mange forskjellige land, og å bo i en storby der det alltid et noe som skjer. Å studere her er derimot ikke enkelt. Samtidig som at jeg må lære meg et nytt språk så må jeg fokusere på fagene på skolen, og det er ekstra mye stress. Skolesystemet er selvfølgelig også litt annerledes, og jeg må finne ut og gjøre det meste selv på koreansk.

– Hva er mest spennende med å bo i Korea?

– De sier at New York er byen som aldri sover, men jeg syns det er Seoul som fortjener den tittelen. Når som helst på døgnet så kan man finne kjøpesenter, matbutikker, barer og kaféer som er åpne, og det elsker jeg. Er alltid noe som skjer og alltid noe å finne på.

Katrine er litt usikker på om det var en spesiell interesse for landet som førte henne til Sør-Korea. Hun hadde også vært på utveksling i Hong Kong og andre reiser uten at hun var spesielt interessert i kulturen på forhånd.

– Men jeg likte å høre på koreansk musikk og å se filmer og TV serier når jeg var yngre, så det ga meg et lite innblikk over hvordan Sør Korea var. Jeg vil bare alltid prøve noe nytt, og liker ikke å sitte å gruble hjemme. Sør Korea er definitivt ikke et sted bare for spesielt interesserte, men et sted som kommer til å gi en positiv overraskelse til alle som kommer hit, menter Katrine som også bruker navnet Katie.

Selvdisiplinerte koreanere

Katrine beskriver koreanerne som veldig selvdisiplinertene og de jobber veldig hardt med både utdanning og karriere. - De gir aldri opp uansett hvor mye press de har på seg.

Akkurat nå bor Katrine sammen med ei norsk jente som hun møtte i Seoul, og som jobber som modell.

– Jeg har også en kjæreste her. Hele familien min bor i Norge og jeg kom hit alene, så alle jeg kjenner her har jeg møtt her.

Hva savner du mest fra Verdal?

–N oen ganger savner jeg stillheten og den rene lufta, og de fine åpne åkrene. Verdal er en veldig fin plass.

Hvordan holder du deg oppdatert om Verdal?

– Jeg holder meg mest oppdatert via Facebook. Familie og venner som bor der forteller meg det meste som skjer.

Hva savner du minst?

– Småbylivet sånn generelt. Det var trivelig og avslappende, men ikke særlig spennende. Man endte alltid opp med å bare henge hjemme med venner i stedet for å ha nye steder å dra på.

Ditt beste minne fra Verdal?

– Hele barndommen. Var som en drøm å vokse opp på en plass med så masse fin natur!

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

– Vanskelig spørsmål. Kanskje om noen oppfant en teleporteringsmaskin sånn at jeg kunne teleportert hvor som helst i verden når jeg kjeder meg. Eller kanskje bare når jeg blir litt eldre og vil slappe av.