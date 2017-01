Fikk en tøff start da han fløtta ut

For drøyt seks år siden flytta Randy Cephas (15) til Trondheim.

Familien flytta på grunn av jobbmulighet. Først flytta de til Leinstrand, for så å flytte videre til Kolstad.

– Da vi kom til Leinstrand hadde jeg det vanskelig. Var vanskelig å få nye venner, snakket annerledes. Var alene hele tida. Det førte til at jeg var mye inne og spilte. La på meg ganske mye, og savna Verdal inderlig. Eneste jeg tenkte på var at jeg ville tilbake, forteller Cephas.

Bedre etter hvert

– Da vi kom til Kolstad ble alt bedre. Jeg fikk mange kompiser med felles interesser. Det var veldig mye bedre der enn det var på Leinstrand.

Det er stor forskjell på Verdal og Kolstad, forteller han.

– I byen så er alt av interesse så nære. Kompiser, fotballbanene og alt slikt.

Han sier videre at han ofte møter venner, og at de alltid har mye å finne på.

Et sted de ofte bruker å være er på ungdomshuset «Boksåpner’n», hvor de får mat, spiller FIFA og bare slapper av.

– Skolegangen går bra. Det eneste som ikke går bra er den 40 minutter lange bussturen til skolen hver dag! Jeg har forresten tenkt å søke på studiespesialisering på videregående til høsten, forteller han.

Driblefant

Randy sier han alltid har vært interessert i fotball. Han spiller for Heimdal, og sier at det alltid er et høydepunkt å møte Verdal på Storsjøcupen, for eksempel.

– Laget mitt har kvalifisert seg til 0-te divisjon, som hele gjengen gleder seg til.

De har tidligere vært i førstedivisjon, hvor de har gjort det relativt bra, sier han stolt. De er nok ganske like Verdals-laget i samme alder, og kampene mellom de to blir intense. I løpet av de to siste møtene har lagene vunnet en hver.

Hva savner du mest fra Verdal?

– Det jeg savner mest må nok være vennene mine. Hadde mange gode venner i Verdal, noen av dem er jeg fortsatt i kontakt med.

Hva savner du minst?

– Ingenting egentlig, trivdes godt i Verdal.

Ditt beste minne fra Verdal?

– Husker ikke akkurat det beste, men det jeg husker best er da jeg og en kompis rotet oss bort på skoletur. Vi gikk inn i skogen alene, så hørte vi bussen. Politiet måtte til slutt komme og finne oss. Og så savner jeg friminuttene på barneskolen, da vi holdt på med «Finish» på kunstgressbanen, eller da vi sprang for livet under «Boksen går» rundt om hele skolen. Dette er gode minner.

Hvordan holder du deg oppdatert om Verdal?

– Snakker jo med gamle venner noen ganger, over Messenger for eksempel. Men har mest kontakt med søskenbarnet mitt der. Er der ganske ofte, og var der nå nylig. Da spilte vi FIFA, trente på treningssenter, og var på stadion en tur. Det var veldig trivelig å være på Verdal igjen.