Linda (27) fra Verdal ny kapellan i Stjørdal

Det var Stjørdalens Blad som sist lørdag skrev om høytid i nye Stjørdal kirke, da Linda Taraldsen Aune dagen etter skulle innsettes som ny kapellan i Stjørdal sogn etter Per Anton Leite.

Flyttet til Stjørdal

Kirken er samlokalisert med Kimen kulturhus og sognets klart eldste og flotteste kirke, nemlig Værnes kirke.

– En innsetting er på en måte en offentliggjøring av hvem som har fått disse stillingene, og vi blir vigslet til dem, kunne Aune forklare overfor lokalavisa i Stjørdal.

Linda Taraldsen var ferdig med presteutdanningen som 25-åring og kom til Stjørdal for ett og et halvt år siden for å bli prostiprest.

Datter av prosten

Per Anton Leite blir sogneprest, og det åpnet for kapellanstilling til Aune - som har flyttet til Stjørdal.

– Hva trives du best i, prestekjolen eller partykjolen, ville Bladet vite.

– Ja takk, begge deler, sa Linda Taraldsen Aune.

De binder julehøytiden sammen Prestefamilien Aune kuttet ut ribbe på julaften fordi de ikke rakk å lage det innimellom alle gudstjenestene. De har årets travleste dager mens andre tar juleferie.

Hun er for øvrig datter av prost Nils Åge Aune, og var blant annet vikarprest under julaftensgudstjenesten i Åsen kirke i 2014. Hun holdt også gudstjenesten første juledag i Markabygda samme år.