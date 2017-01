Slik forbereder du deg til sykehuset

Nå skal det være enklere for pasienter å orientere seg om sykehusbehandling. Det varsler Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Alle landets sykehus fikk i 2016 nye nettsider og det skal nå være være enkelt å finne informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.

– Når sykdom rammer, er informasjonsbehovet stort. Målet er derfor at nettsidene til sykehusene skal hjelpe pasienter og pårørende i en sårbar del av livet. En velinformert pasient opplever større mestring og trygghet. Det er en fordel både for oss og for pasienten, sier Knut Erik Moen Aune, avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Han legger til at de har styrt unna de kompliserte faguttrykkene til fordel for et enkelt språk.

Her finner du oversikt over behandlingsbeskrivelser på Helse Nord-Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag understreker at det vil komme flere beskrivelser fremover.