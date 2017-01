I varetekt etter vold og trusler

En mann i midten av 20-årene fra Levanger ble pågrepet av politiet tirsdag for en uke siden, etter å ha utsatt moren for trusler.

Ifølge rettsboken til Inntrøndelag tingrett er han domfelt tre ganger tidligere, for liknende forhold som denne gangen, nemlig vold og trusler.

Påtalemyndigheten begjærte fire ukers varetekt, for å unngå at han på ny begår straffbare handlinger, og fikk medhold hos retten.

– Vi har som mål å holde vedkommende i varetekt til rettsaken starter, sier etterforskningsleder Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor til Trønder-Avisa. Rettsforhandlingene er berammet til 24. februar.

Det betyr i så fall at påtalemyndigheten må be om forlenget varetekt for mannen etter den 9. februar.