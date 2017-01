Levanger driver ikke forsvarlig nok

Et tilsyn gjennomført av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i fjor høst konkluderte med avvik i kommunene Levanger, Stjørdal og Inderøy, og Fylkesmannen skriver: «Kommunene har ikke et system for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester for voksne med psykisk utviklingshemming.»

Fylkesmannen har gitt kommunene en frist til 20. februar for å komme med en plan for hvordan lovbruddet skal lukkes.

–Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming er et område der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov. Konsekvensene kan være alvorlige og føre til redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse dersom somatisk- eller psykisk sykdom ikke blir fanget opp, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Og føyer til:

–Internkontroll skal bidra til faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav. Vi fant at personene som har behov for helse- og omsorgstjenester ikke tilstrekkelig får medvirke i utforming av tjenestene. Det fattes vedtak på helse- og omsorgstjenester, men hovedsakelig blir vedtakene ikke evaluert. Det er manglende informasjonsutveksling mellom tjenestene og manglende journalføring.