Rådmannen mener Verdal ikke slipper unna hytterenovasjon

Verdal har i det lengste ønsket å unngå hytterenovasjon, senest da formannskapet i november etter forslag fra Arbeiderpartiets Ove Morten Haugan vedtok å utsette saken og be rådmannen utrede kommunens handlingsrom.

Foreslår på nytt

Nå er svaret fra administrasjonen kommet: Et nytt forslag om å innføre hytterenovasjon i Verdal kommune, i nært samarbeid med hytteforeningene. Det anbefales samtidig at kommunen godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon.

Representantskapet i renovasjonsselskapet har vedtatt at alle innbyggere i medlemskommunene skal ha felles løsninger, like tjenester og like priser. Alle andre enn Verdal har vedtatt hytte- og fritidsrenovasjon. Levanger kommune vedtok hytterenovasjon øst for E6 i september 2015, etter at vestsiden har hatt hytterenovasjon i lengre tid.

Fylkesmannen med henstilling

I mars i fjor henstilte Fylkesmannen Verdal om å innføre hytterenovasjon, og Klima- og forurensingsdirektoratet påpekte samtidig at fritidseiendommer som gir beboere rom for hvile og anledning til matstell også måtte regnes som husholdning.

– Rådmannen føler at Innherred Renovasjon har foretatt en omfattende utredning, og har velbegrunnede forslag til endringer i selskapsavtalen. Den vil som konsekvens medføre innføring av hytterenovasjon i alle kommuner, også Verdal, heter det i administrasjonens vurdering.

Hytteforeningene vil ikke

Rådmannen har fått bekreftet fra Fylkesmannen at det bare er Verdal som ikke har vedtatt hytterenovasjon. Verran kommer inn under ordningen med sammenslåingen med Steinkjer.

– Hytteforeningene er i mot renovasjon, men rådmannen vil likevel tilrå at Verdal slutter seg til endringene i selskapsavtalen. Men innføringen må skje i et nært samarbeid med hytteeierforeningene, konkluderes det.

Saken skal først i formannskapet og så endelig vedtas i kommunestyret.