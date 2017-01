Verdalsordføreren har signert LoVeSe-opprop

Det er Stavanger Aftenblad som onsdag melder at 15 ordførere rundt i hele landet har signert et opprop som er sendt til alle partilederne på Stortinget.

Initiativtaker er Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, som i tillegg til Iversen har fått med seg ordførerne i Kristiansund, Øygarden, Lenvik, Sola, Strand, Harstad, Randaberg, Bærum, Eigersund, Sandnes, Asker, Aukra og Hammerfest.

Vil et steg videre

– Tiden er overmoden for å gjennomføre en ny konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi krever nå at prosessen bringes et steg videre, heter det i oppropet.

Stavanger-ordføreren mener oppropet bør være et sterkt signal til alle partiene, siden så mange ordførere fra hele landet og ulike partier står sammen.

– Det er viktig med forutsigbarhet for landets viktigste industri, og avgjørende med tilgang til nye letearealer, forklarer Christine Sagen Helgø.

Nei i 2011

Våren 2011 sa den daværende regjeringen nei til konsekvensutredning av oljeboring i områdene utenfor Nord-Norge, noe som ble tatt godt i mot både av Naturvernforbundet og WWF.

Men Erna Solberg sa før valget i 2013 at Høyre ville være garantist for oljeutvinning hvis de kom i regjering. Selv om «oljetilhengerne» har ment at en konsekvensutredning bare skal gi kunnskap før en beslutning, har «oljemotstanderne» påstått at en konsekvensutredning er et klart skritt på vegen mot å åpne områdene for oljeboring.

– Vi vil aldri gå inn for olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø- og naturressursene i fare, og en konsekvensutredning skal ikke føre til automatisk åpning av områder. Men den vil bidra til nødvendig kunnskap om virkningene på blant annet fiskeri og havbruk, mener Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.