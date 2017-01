Enkel test for deg som vil kjøpe el-sykkel

1. Sykkelfølelse: Prøvekjør i minst 10 kilometer. Test ut laveste og høyeste effekt på motoren. Kjennes det som motoren gir det tilstrekkelig hjelp? Test en oppoverbakke og prøv ulike effektnivåer.

Dordi ble helfrelst elsyklist Mange ler når Dordi Bogfjellmo snakker entusiastisk om sin nye investering. Selv hevder hun at elsykkel er et utmerket alternativ til bil. Hvor sterk er motoren? Hvordan funger sykkelen når du sykler i 25 kilometer i timen? Da skal motoren slutte å virke, men slutter den brått eller mykt?

3. Gir: Prøv alle girene og kjenn etter om de fungerer som de skal. Enklere sykler har bare tre gir. Det kan være i minste laget.

Stadig flere vil ha elsykler, og de bruker den for å komme på jobb De fleste kjøper elsykler som et transportmiddel til jobb. Prøv sykkelen i en real bakke og still inn på høyeste effekt på motoren. Yter motoren det den skal? Stopp i bakken og start opp igjen. Hvor lang tid tar det før motoren hjelper? Kommer effekten umiddelbart, eller tar det litt tid.

5. Bremser: Prøv først å bremse forsiktig ved lav fart for å kjenne etter hvordan bremsene tar. Prøv deretter i høyere fart.

6. Svingtest: Ta noen brå svinger for å se hvordan det kjennes både med høy og lav effekt på motoren. Er sykkelen stabil eller vingler den?

7. Uten motor: Hvordan er sykkelen på å sykle uten motor i opp mot fem kilometer? Kjennes den veldig mye tyngre, eller går det greit uten motorkraft?

8. Passer sykkelen?: Hvordan føles det etter å ha syklet? Vondt i ryggen? Dovner hendene. Få hjelp til å stille inn sykkelen slik at det blir riktig, eller velg en annen sykkel du ikke får vondt av.

9. Ramme: Rammen gir deg sittestilling. Prøv ulike rammer. Mange velger lavt innsteg, også menn og folk under 40 år. Årsaken er at det er enklere å gå av og på en sykkel med lavt innsteg. Det gjør den sikrere, og det er også en fordel at sykkelen kan brukes av flere.

10. Lyd: Noen sykler har høyere lyd fra motoren enn andre. Høy motorlyd kan gå utover kjøregleden.