Levangstoppene klare - og noen i Verdal

Ti på topp-sesongen i Verdal varer fra 10. mai til 15. oktober. Det er allerede bestemt at også årets utgave vil favne 10 topper. Tre av dem er allerede kjent. De sju øvrige blir kjent utover våren.

En topp i uka

– Det ligger nok an til at vi slipper nyheter uke for uke, sier Ann Sissel Vehus som primus motor for toppturkonseptet. Klart er det at turglade innbyggere kan se fram til nye besøk på Karmhusvollen i Leksdal. Denne blir ny for året. I tillegg beholdes Hitre Seterfjell, samt en av fjorårets mest besøkte, Høgkammen. Vehus tror folk er mest spente på hvilke langposter som kommer med blant de ti, nettopp fordi de er de mest utfordrende. Under sesongåpningen 10. mai blir det en ekstra markering, men foreløpig er det heller ikke klart hvilket sted dette blir.

Kjentmannsmerket

Parallelt med Ti på topp, finner vi i Verdal også trimtilbudet som går under navnet Kjentmannsmerket. Dette inkluderer hele 37 turmål, og er tilgjengelig hele året gjennom. Mottoet er enkelt og greit: Bli kjent i din egen kommune. Du kan ta turen til postene når det måtte passe deg, til fots eller på ski. Du kan gjerne bruke flere år på å oppnå merket. 10 poster gir bronsemerket, 20 poster sølvmerke og 30 poster gullnål. Info finner du under nettsiden til Verdalsbilder.

Populært også i Levanger

I Levanger har de derimot offentliggjort de 20 toppene som vil være med i topptursatsingen der.

15.000 forskjellige personer besøkte en eller flere av toppene i fjor. Da konseptet startet i 2006, var tallet 1900. Regner vi sammen alle som har besøkt toppene flere ganger, fikk postene i 2016 til sammen 68.650 signeringer.

– Det at så mange benytter tilbudet er kanskje den beste anerkjennelsen til alle som legger til rette for dette, uttalte primus motor Arve Brenne etter at han hadde summert fjorårets imponerende tall.

Her er hva 2017-utgaven kan by på: Noen gjengangere, noen nye. Sesongen starter 1. februar og avsluttes 15. oktober.

Lette turer

Kjærlighetsstien, Røstad øvre

Bergskorsen Midtiveien

Burtjønna

Nessestien

Langfylltjønna, Bukkhaugen

Volbekken bru, Stokkvola

Middels vanskelige

Bukkhaugen

Stokkvola

Skjøtingstua

Hegglia

Reinsjøen

Migtjønna

Skognvulusjøen

Mælastjønna

Skalltjønna

Bølåskammen

Krevende turer

Revollen

Vollsvollen

Skurdalsvola

Våttåberget

Fjellhov