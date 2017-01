Mathea mener LoVeSe-utredning er helt unødvendig

Kommentar til artikkelen «Verdalsordføreren har signert LoVeSe-opprop»

Dette er en kommentar til artikkelen «Verdalsordføreren har signert LoVeSe-opprop», som ble publisert i avisen Innherred den 18. januar 2017. Ordføreren mener at en konsekvensutredning vil være bra, jeg mener noe annet.

«Tiden er overmoden for å gjennomføre en ny konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi krever nå at prosessen bringes et steg videre, heter det i oppropet.» (Sitat: Innherred.no)

Norge har brukt 15 år og over en milliard kroner på å samle inn kunnskap om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, trenger vi virkelig enda en forskningsrapport som beviser at vi absolutt ikke kan bore etter olje i LoVeSe?

Tiden er ikke overmoden for en ny konsekvensutredning, tiden er overmoden for at folk bør innse at oljen ikke fører oss fremover, men trekker oss bakover. Vi kan ikke ha politikere som heller vil ha 1100 mulige arbeidsplasser innen oljenæringen, enn 5000 nesten garanterte arbeidsplasser innen fiskerinæringen.

I dag er det ca. 6500 arbeidsplasser innenfor fiske og reiseliv i Lofoten, og tallene har økt med 60% siden 2000. Nærings- og fiskeridepartementets rapport «Framtid i Nord» fra 2014 viser at antallet arbeidsplasser innen reiseliv, marine næringer og bio-marin industri vil øke med ca. 5000 hvis det legges til rette for det.

Oljen kan tilby mellom 400 og 1100 arbeidsplasser, og det er bare 5% sjanse for at vi får over 1000. Hvorfor skal vi ikke heller satse 100% på fiske?

Dessuten, vil oljen vare i ca. 50 år til, mens fiskerinæringen er fornybar og vil fortsette å være en del av Norge i fremtiden.

«Vi vil aldri gå inn for olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø- og naturressursene i fare, og en konsekvensutredning skal ikke føre til automatisk åpning av områder. Men den vil bidra til nødvendig kunnskap om virkningene på blant annet fiskeri og havbruk, mener Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.» (Sitat: Innherred.no)

Utenfor Lofoten er kontinentalsokkelen kun 10km på det bredeste, dette er også veldig verdifulle områder for fiskerinæringen. Er det ikke åpenbart at vi ikke kan ha både fisk og olje i LoVeSe?

Seisimikk skremmer bort fisken, det er bevist fra før. Dette betyr at fiskere kommer til å være tilnærmet arbeidsløse helt til fisken kommer tilbake, og det kan ta lang tid. Il vi virkelig risikere dette ved å utføre en konsekvensutredning?

Lofoten er et viktig gyteområde for torsken, og hvis vi begynner å bore etter olje der vil torsken forsvinne, og økosystemer vil bli ødelagte. Det vi gjør hvis vi åpner for oljeboring er rett og slett å ta en sjanse. Hva hvis det skjer en ulykke som fører til oljesøl? Da blir store områder for fiskeindustrien ødelagt. Vi kan ikke leke med den norske naturen, det blir for dumt.

I Norges historie har alle konsekvensutredninger ført til delvis eller full åpning for oljeboring, så det er egentlig en måte å si «Her skal det bores olje», på en litt diskré måte.

«Det er viktig med forutsigbarhet for landets viktigste industri, og avgjørende med tilgang til nye letearealer, forklarer Christine Sagen Helgø.»(Sitat: Innherred.no)

Oljeindustrien har vært Norges viktigste industri, men nå må vi satse fornybart. Nord-Trøndelag Natur og Ungdom vil heller at Norge satser på en bærekraftig utvikling innen fiskerinæringen, enn en ikke bærekraftig utvikling innen oljeindustrien. Det tar tid å omvende en mentalitet, vi er vant til olja. Man må begynne i det små, en konsekvensutredning av LoVeSe er ikke et steg i riktig retning.

Er det ikke på tide å si «ha det bra» til det norske olje-eventyret og heller si «Hallo» til en fornybar fremtid?

Mathea Bye

Natur og Ungdom