Restaurant slipper prikk-reaksjon

Rådmannen gikk inn for å gi både Ørens Meieri og Deera Verdal to prikker hver gjennom den nye prikkbelastningsordningen for skjenkebevilling.

Årsaken: Begge stedene manglet stedfortreder for skjenkebevillingen etter at personer hadde sluttet.

– Hadde sendt søknad

Men Ørens Meieri slipper en prikkbelastning. Rådmann Jostein Grimstad i Verdal kommune fortalte i formannskapet torsdag at det har skjedd flere glipper i tilfellet med Ørens Meieri.

– Det er post som ikke har kommet fram. Det har blitt sendt søknad fra Ørens som ikke har kommet fram. Svaret fra oss har heller ikke kommet fram andre veien. Saken bør falle bort, fortalte Grimstad.

Etter litt diskusjon om hvordan dette praktisk skulle løses, bestemte formannskapet seg for å vedta at det ikke tildeles prikker på grunn av nye opplysninger i saken.

Deera fikk prikker

Når det gjelder Deera-saken, innledet ordfører Bjørn Iversen (Ap):

– Her er det en gammel kjenning når det gjelder skjenkebevilling. Innstillingen er at det deles ut to prikker, sa han.

Det var det enighet om å gjøre.

Senterpartiets Marit Voll spurte hva som blir reaksjonen videre om man ikke får ting på plass.

Formannskapssekretær Line Ertsås opplyste at Deera har sendt søknad om godkjenning av ny stedfortreder. Dette var mottatt 12. januar.

Hvis et sted får tolv prikker mister man skjenkebevillingen i minst én uke. Deera har ikke noen prikker fra før av, opplyser Ertsås.