Satser på mer egenlaget mat og mer lokalt

Amir Abbas Kiani er det nye ansiktet bak disken i Torget grill, som ligger på torget i Levanger sentrum. Han dagpendler fra Steinkjer for å drive det lille gatekjøkkenet, noe han har gjort siden eier Celebi Ugur fra Oslo kjøpte grillen og tok over driften fra Go 2 i september i fjor. Da ansatte han Kiani som daglig leder, da han hadde god erfaring fra restaurantbransjen og matfag.

– Jeg har tidligere jobbet ved tre restauranter i Steinkjer siden 2010, og på Kiwi. Nå trives jeg godt med å jobbe her ved grillen i Levanger hver dag, sier han.

Pusser på menyen

Han har fått en grei start på ledertilværelsen ved torggrillen, og ser fram til fortsettelsen. Han sier at han satser enda mer på hjemmelaget mat i sitt nye konsept. Nå er menyen under litt endring, selv om det fortsatt blir gatekjøkkenmat i fokus.

– Jeg lager deler av sausen og maten selv. Det blir mer hjemmelaget, og det gir mindre prefabrikkerte varer til kundene, sier Kiani fornøyd.

Likevel håper han på flere kunder etter hvert som våren kommer og det igjen blir flere aktiviteter i bysentrum.

– Det har vært litt lite kunder i starten, men vi håper det kommer flere når været blir bedre. Samtidig har vi jo bare nettopp begynt. Men i helgene er det så klart mer folk ute, sier han.

Ikke Go 2

Det nye torggrillkonseptet omfatter både kjøtt- og kyllingretter. Kiani har tre deltidsansatte personer med seg i grillen i helgene, siden det er desidert travlest og flest sultne kunder på helgekveldene.

– Vi ligger jo sentralt til på torget, så jeg er glad for å få hjelp, sier han og legger til at navneendringen skjer for å vise at det er nye drivere under ny fane.

–Torget grill er ikke en del av Go 2-kjeden, og står nå for seg selv, sier Kiani fornøyd og peker på den nye logoen som henger på taket av huset.