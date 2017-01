Savner ikke dårlig skiføre

- Jeg husker vi gikk skirenn i Røstadfjæra. Løype gikk helt ned ved sjøkanten så det var nesten så bølgene skvulpet over skiene.

Unni Hovdal ler over minnet fra den gang da man kunne gå skirenn på jordene ved Nord universitet. Det er ikke så ofte det lar seg gjøre i dag, og det er en viktig grunn til at Unni trives i Meråker.

Der har hun nå bodd i 30 år etter at en kjekk skitrener ved navn Ole Morten – med etternavn Iversen lokket henne til fjellbygda.

Ole Morten måtte gi seg i junioralder med skisatsingen på grunn av helseproblemer, men Unni ønsket å fortsette med idretten hun var blitt så glad i.

Med idrettsutdannelse, historie og matematikk i bagasjen fikk hun selv en halvstilling i skolen i Meråker. Resten av tiden kunne hun bruke til å gå på ski.

Født og oppvokst på Tingstadmoan i Frol. Eldst i søskenflokken, men ikke ble hun gårdskjerring selv om hun hadde muligheten på to gårder. I dag bor søsteren Bente Hovdal Sundsvik (50 i mars) på farsgården, mens bror John-Ola driver gården på morssida på Småland i Skogn. Der bor også foreldrene Birgit (75) og Joar (straks 77).

Unni var russ i Levanger i 1983. Etter utdannelsen i Trondheim og Oslo, så gikk nærmest turen direkte til Meråker på grunn av nevnte Iversen.

Hun fortsatte skisatsingen på, som hun selv sier – nivået under de aller beste. Likevel kan hun skilte med mange gode plasseringer i NM.

Hun fortsatte skigåingen på et habilt nivå selv et par år etter at eldstemann Emil ble født i 1991, men da Mats ble født to år senere så la mor konkurranseskiene på hylla. For å gjøre trioen komplett så kom minstemann Gaute til verden i 1996.

Ski er i det hele tatt sentralt i familien Hovdal Iversen. Emil i front selvsagt, men de to yngste henger på, og husbond som landslagstrener i Sverige. I tillegg har Unni vært leder av skigruppa i Varden i 15 år.

Hva savner du fra Levanger?

– Barndomsvenninnene. Selv om de fleste er flyttet ut som meg, så er det noe jeg savner. Jeg spilte håndball til jeg var 16 år, og vi var egentlig ganske god. Med trener Jostein Halsan i spissen så vant vi Trøndersk mesterskap til og med.

Hva savner du minst?

– Mangelen på snø. Det er egentlig tragisk hvordan det har blitt. Jeg gikk på ski for Vinne i flere år, og der var det snø i den flotte lysløypa stort sett hver vinter.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Jeg må innrømme at jeg abonnerer på Trønder-Avisa. Men det er ikke lenger unna at jeg ofte besøker familien både i Skogn og Frol. Foreldrene er pensjonister, så de er flinke til å besøke oss i Meråker, og da blir det jo litt nytt å høre også.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Å.., det er mye det. Jeg var som du skjønner aktiv i mye i ungdommen. 4H var populært oppe i «bøgda» Der spilte vi volleyball og teater. Og så husker jeg vi trente håndball utendørs på Leira. Skiturer på Vulusjøen og det gode skimiljøet i Vinne er også gode minner.

Jeg må også få nevne Holmenkollstafetten med Frol. Der deltok vi flere ganger, og det var minnerike turer til hovedstaden.

Hva skal til for at du flytter tilbake?

– Det skal vel mye til med de ustabile vintrene i Levanger. Her har vi snø og hele 26 topper over 1 000 meter. Jeg har ikke vært på alle, men det blir en del i løpet av en sesong. Meråker er mitt eldorado på mange måter.