Sjarmoffensiv fra en stor entreprenør

Veidekke ASA er landet største entreprenørselskap. Det er en erfaren og allsidig aktør innenfor hele spekteret av byggebransjen. Selskapets historie går helt tilbake til 1936. På sine nettsider forteller de at de i alle årene etterpå har gått med overskudd. I fjor hadde selskapet en omsetning på på 30 milliarder kroner. Det er mer enn sju tusen ansatte i selskapet.

Snart er Veidekke i gang med å bygge psykiatribygg ved Sykehuset Levanger. Det er bakteppet for at de i går hadde et presentasjonsmøte og viste seg fram for byggebransjen i Levanger og Verdal. Det var stor interesse for møtet i Levanger rådhus. Flere titalls representanter fra byggenæringa hadde møtt fram for å høre hva Veidekkes tilstedeværelse kan bety for dem. «Ikke tro at dere for små», var budskapet fra Veidekke til mulige lokale samarbeidspartnere. De trenger underleverandører når de tar fatt på oppdraget sykehusforetaket til en verdi av 110 millioner kroner.

Både og. Hvorvidt en økt tilstedeværelse for Veidekke i vår del av landet er en positiv eller negativ sak, kommer an på øynene som ser. Vi har tidligere fortalt at oppdraget på sykehuset vant de uten konkurranse med lokale aktører. Selv de største blant de lokale kan bli for små fordi det har blitt så krevende å delta i konkurransen om store byggeoppdrag. Dette ble aktualisert på senhøsten i fjor da det kom advarsler om at den lokale byggebransjen i verste fall ble diskvalifisert fra å delta i bygging av det planlagte helsehuset i Verdal.

For konkurransen sin del, vil mange si at det er positivt om landets største entreprenør har et bruhode på Innherred. Motsatsen er at det kan gå ut over den lokale verdiskapningen, med at de største oppdragene blir hanket inn av aktører utenfra. I tidligere perioder har det vært tendenser til det. Det er altså ikke opplagt at det blir flere arbeidsplasser lokalt, og det kan bli enda magrere den dagen de store trekker seg ut og konsentrerer seg om andre markeder. Når vi hører slike argumenter er de også et utslag av at lokale aktører foretrekker å ha det lokale markedet i størst mulig grad for seg selv.

Uansett er det nok viktig for alle i næringa å være i posisjon for å gjøre oppdrag for de store. Da er det også positivt at Veidekke viser seg fram og forteller lokalsamfunnet hva de byr på.