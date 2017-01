Utrygg med Levangers hjemmesykepleiere

Kvinnen sovnet inn hjemme i fjor høst. Datteren, som ønsker å være anonym, forteller til NRK at verken hennes mor eller familien følte hjemmesykepleien i Levanger kommune hadde nok kunnskap om hvordan man tar vare på mennesker som er i ferd med å dø.

Usikre på smertepumpa

Fem ansatte i hjemmetjenesten i Levanger skal ha blitt opplært i hvordan å bruke smertepumpen med medisiner.

– Noen pleiere sa de ikke hadde sett en slik pumpe på mange år. Andre hadde feil bruksanvisning med seg. De stod over mamma og ringte til andre og spurte om de hadde gjort det rett, sier kvinnens datter til NRK.

Familien ble også fortvilet da de fikk høre at smertepumpen kunne gå tom for medisiner og at de da måtte vente til over helga for å hente mer på apotek.

Klage til kommunen

Familien turte ikke la den dødssyke kvinnen være alene med hjemmesykepleierne. Datteren påpeker at det var enkelte pleiere som kunne jobben sin og at det var god hjelp å få fra Sykehuset Levanger.

Nå har familien klaget til Levanger kommune. Enhetsleder i hjemmetjenesten i Levanger kommune, Lars Kverkild, har beklaget behandlingen overfor familien.

- Her har kommunikasjonen sviktet når vaktlistene ble laget. Vi mislyktes med å styre ressursene slik at flere av dem som hadde fått opplæring faktisk ble brukt i pleien av denne pasienten. Vi tar dette på det største alvor, sier Kverkild til NRK.

Nå skal hjemmetjenesten få kurs i tema som dokumentasjon, kommunikasjon og etikk.