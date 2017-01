Flyttet hjem etter 27 år for å bli biblioteksjef

Torsdag 5. januar hadde Bodil Brattbakk Breivikås sin første dag som biblioteksjef i Verdal.

– Har det virkelig gått to uker allerede, tenkte jeg før i dag. Det har gått utrolig fort, for det er mye å sette seg inn i, sier Breivikås når Innherred.no stikker innom en times tid før stengetid fredag.

Flyttet i 1989

Men det er ingen tvil om at hun allerede trives i sin nye jobb.

– Det er artig og spennende, og jeg begynner å kjenne igjen folk som kommer innom ofte, sier den nye biblioteksjefen.

Hun er opprinnelig herfra, men flyttet i 1989 til hovedstaden.

– Jeg trodde ikke jeg skulle bo der så lenge, men det skulle altså ta 27 år før jeg kom tilbake, smiler hun.

Variert erfaring

I Oslo har hun hatt mange forskjellige jobber, hun har drevet egne firma og vært med på å starte barnehage. I 2010 startet hun på bibliotekfag-utdanning ved Høgskolen i Oslo, som hun var ferdig med fire år senere. Etterpå har hun jobbet i bibliotek der nede, mest i skolebibliotek. Blant annet på Roald Amundsen videregående skole på Sofiemyr i Oppegård kommune i Akershus.

– Erfaringen min fra ulike bransjer tror jeg er nyttig i jobben som biblioteksjef. Her er det alle slags tema i hyllene, og det å jobbe på et bibliotek handler ikke bare om å låne ut ting heller, sier Bodil Brattbrakk Breivikås.

Familie i Vinne - bor i Steinkjer

Foreldrene hennes bor i Vinne. Selv har hun sammen med mannen valgt å bosette seg i Steinkjer. Han er opprinnelig fra Inderøy.

– Det er ikke langt fra Steinkjer til Verdal, og jeg tar toget til jobb. Vi bor 750 meter fra stasjonen i Steinkjer, og enda kortere er det fra stasjonen i Verdal til arbeidsplassen min.

Et påskudd til å «endelig» flytte hjem var at datteren på fem år skal begynne på skolen til høsten.

– Da var det naturlig å gjøre et litt langsiktig valg. Dermed falt vi ned på å gjøre nordtrøndere av oss igjen. Det er veldig greit å være i nærheten av familien igjen også.

Mer for ungdom

I jobbsammenheng lover hun ingen revolusjon ved Verdal bibliotek, verken for besøkende eller kolleger.

– I hvert fall ikke ennå. Etter bare to uker er det ikke tid for å snu om på alt. Jeg vil bruke tid på å finne ut hvorfor ting er som de er, og så får vi se om noe har godt av å endres på. Men litt forandringer blir det jo alltid med en ny sjef. Jeg håper å bruke de impulsene og erfaringene jeg har fra Østlandet, og den ferske utdanningen min er artig å sette ut i livet raskt, sier Breivikås, som når avisa avbryter arbeidet hennes en liten stund er i gang med å legge planer for arrangement på biblioteket utover vinteren og våren.

– Vi skal ha en del av dem. Allerede 11. februar kommer Ingrid Storholmen hit på et ungdomsarrangement. Det blir et mål for meg å gi et enda bedre tilbud til ungdom, som kanskje ikke er de hyppigste besøkende her. I den sammenhengen kommer vi også til å samarbeide med det nye, flotte ungdomshuset i Verdal, lover Bodil Brattbakk Breivikås.