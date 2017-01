Hjemmet kan bli et fengsel

Samhandlingsreformen har ført til at flere eldre enn før føler seg ensomme.

Radiokanalen P4 hadde torsdag en nyhetssak om samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012. Reformen har som mål at flere skal bo hjemme lengre.

Professor Kari Kvaal ved Høgskolen i Hedmark har utført en undersøkelse blant eldre pasienter med kroniske sykdommer. Den viser at der 75 prosent føler seg ensomme. Av disse var det nesten en av fem som testet positivt for depresjon.

Til radiokanalen går Kvaal så langt som å si at mange ensomme føler at hjemmet er et fengsel. Disse har kronisk somatiske sykdommer og ofte et nedsatt funksjonsnivå og får kun hjelp hjemme. De kommer seg heller ikke ut av hjemmet uten hjelp.

Kvaal viser til at denne pasientgruppa trenger også hjelp til andre ting enn pleie og omsorg.

– Ensomhet fører ofte til depresjon og depresjon fører ofte til ensomhet. Det vi ofte ser er at en del eldre føler seg til overs i samfunnet. De føler kjedsomhet, de føler angst. Alt dette gir ofte dårligere livskvalitet og dårligere psykisk helse, men det kan også føre til dårligere somatisk helse, sier Kvaal. Hun tar nå til orde for å få på plass mye bedre kvalifisert hjelp i hjemmetjenestene.

I en rapport fra Telemarksforskning i 2015 svarer sju av ti sykepleiere i eldreomsorgen at de har for liten tid til hver enkelt pasient. De oppgir at tildelte ukentlige timer per hjemmeboende eldre er mellom 1,9 og 4 timer.