Melder seg ut av partiet Høyre

Denne uka tok han avgjørelsen om å melde seg ut av partiet. Ikke helt tilfeldig timing.

– Det er årsmøte i nye Trøndelag Høyre (sammenslåing av lagene i de to fylkene) nå i helgen. Jeg håper med utmeldingen nå rett i forkant av det møtet å synliggjøre utmeldingen litt ekstra, siden dette handler om en politikk ut over det rent lokale, sier Knut Snorre Sandnes til Innherred.no.

Avslutter alle verv

Utmeldingen betyr at han umiddelbart frasier seg alle verv i partiet. Lokalt i Verdal har han tidligere vært leder, og etterpå kasserer. Han har også representert Høyre i komiteer, formannskap og kommunestyre siden 2003, men sa fra seg gjenvalg før valget i 2015. Han kom riktignok inn som medlem av kontrollutvalget i fjor høst, etter et fritak fra vedkommende som opprinnelig var innvalgt.

– Det er ingen tradisjon i Høyre for å gå ut med høylydt kritikk av politikken som føres, men denne gangen er det på sin plass, sier Sandnes.

Han føler at han ikke kan gå god for Høyres distriktspolitikk, og at det dermed ble uaktuelt å fronte partiet i høstens valgkamp før stortingsvalget.

– Høyre har utviklet en manglende og negativ distriktspolitikk. Spesielt i rovdyrpolitikken og eksempelvis i scootersaken. Det ble snakket varmt om lokal råderett, men det har det ikke blitt noe av, fastslår han.

Kjenner på primærnæringene

Som innbygger i en kommune der primærnæringen står sterkt, sier Sandnes at han kjenner godt på hvor skadelidende beitedyrnæringa blir av politikken som føres.

– Høyre bedriver helt feil rovdyrforvaltning, og det vil jeg markere veldig sterkt, sier han.

Knut Snorre Sandnes kommer foreløpig ikke til å melde seg inn i noe annet politisk parti. Han utelukker å komme tilbake til Høyre før en eventuell radikal endring av distriktspolitikken.