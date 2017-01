Stenger Nordgata i over et halvt år

Arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsnettet i Verdal kommune fortsetter med uforminsket styrke også i 2017.

Nå står selve hovedgata i sentrum for tur, nemlig Nordgata. Der starter kommunens arbeidere rigging allerede før helgen, og til uka starter jobben som anslås å vare helt frem til oktober måned.

Esso - Siciliana

Det er strekningen fra Esso-stasjonen frem til Garpahjørnet som skal graves opp.

– Vi skifter alt av gammelt ledningsanlegg. Da blir gata et stort hull, konstaterer leder for teknisk drift i Verdal kommune, Bård Kotheim.

Akkurat jobben med ledningsanlegget kan være ferdig i april, men deretter skal kommunen inn med stikk og til sist skal vegen ordnes fin igjen. Det er grunnen til at stengingen blir helt frem til høsten.

I perioden blir det ingen gjennomkjøring fra Lektor Musums gate og Magnus B. Landstads gate inn på Nordgata, men kommunen vil legge til rette for ferdsel inn til eiendommene så langt det er mulig.

Gladnyhet for utskjelt veg

Den gode nyheten er at når Nordgata har fått nye ledninger og er blitt ny og fin, fortsetter arbeidet med vann- og avløpsnettet fra Garpahjørnet oppover Volhaugvegen frem til Ringveg Nord.

Her forventes det å bruke tiden frem til våren 2018. Da vil også denne strekningen ha nye ledninger - og ikke minst - Volhaugvegen vil fremstå i ny drakt.

– Det er nok den vegen vi får flest henvendelser om renovering og legging av ny asfalt på i Verdal ja, bekrefter Bård Kotheim.

Ledningsnett langs vegene

Verdal kommune legger alltid ledningsnettet sitt langs vegtraseene. Årsaken er todelt.

– Det ene er at vi slipper konflikter når det bygges ut på eiendommene. Det andre er at vi da får mulighet til å fordele kostnadene på ulike budsjett. Vi slipper eksempelvis en del av utgiftene til graving i forbindelse med vegrenovering når det likevel blir gravd for å legge nye ledninger, forklarer Kotheim.