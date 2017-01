Tar møtelukking til kontrollkomiteen

– Jeg tar bekymringen inn til kontrollkomiteen, sier Bjørn S. Hojem til Innherred fredag.

Han har nå sendt et brev til leder for kontrollkomiteen i Verdal kommune, John Hermann. Hojem spør om grunnlaget for lukkingen av møtet i komiteen for mennesker og livskvalitet onsdag, samt om politikerne rett og slett fikk vite for mye om en persons helsetilstand.

«Hvor går grensen for at taushetsplikten til kommunalsjefen brytes når slike opplysninger gis til folkevalgte? Selv bak lukkede dører.», spør han i brevet.

Se hele brevet under.

– Fikk vite for mye

– Jeg sitter med følelsen av å ha fått vite ting om en persons helsetilstand som jeg ikke trenger å vite. Som politiker ønsker jeg å få vite om saksgangen, ikke helseopplysninger om brukeren, sa Hojem til Innherred etter møtet.

Som Innherred har omtalt, valgte politikerne å lukke en orientering rundt pleie- og omsorgen fra kommunalsjef Anne Kari Haugdal for offentligheten. Årsak til lukkingen: Hensyn til personvern.

I 35 minutter måtte pressen sitte på gangen.

Ikke alle var enige i møtelukking Komitéleder Trine Reitan (Ap) lukket delvis en orientering om helsesituasjonen i Verdal. Unødig, mener flere politikere.

– Ganske detaljert

Hojem var den eneste av ni politikere som stemte for å holde møtet åpent.

– Jeg mener det skal være veldig gode grunner for å lukke politiske møter. Orienteringen rundt helse og velferd kunne vært gjort på et generelt grunnlag, sa Hojem etter møtet onsdag.

Komitéleder Trine Reitan (Ap) forklarte lukkingen slik:

– Fordi vi får gangen i et sykdomstilløp til en pasient som er ganske detaljert. Da er det på sin plass å lukke møtet, sa Reitan.

Politikerne lukket møtet med begrunnelse i kommunelovens §31, punkt 4: «Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.»

Hojem påpeker i brevet til kontrollkomiteen:

«Minner om at møtet ble lukket på grunnlag av punkt 4 i lovparagrafen som omhandler personvern, taushetsbelagte opplysninger kommer inn under punkt 2 i samme lovparagraf.»

Det punktet sier følgende: «Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.»

– Skal avgrenses

Innherred var onsdag i kontakt med assisterende kommunaldirektør Ragnhild Torsdatter Grønvold i kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Vi spurte:

– Hvordan skal sensitive opplysninger håndteres i slike møter – en politiker mener han fikk vite for mye?

– Dette er kjempevanskelig å si noe om. Men opplysninger skal avgrenses til det som er nødvendig for å få gjort det man skal, eller hva man trenger å vite for å få gjort den jobben man skal gjøre, sa Grønvold til Innherred.

Brevet fra Bjørn Hojem til kontrollkomiteen:

Grunnlag for lukking av møte og opplysninger i møte

Til

Leder i kontrollkomiteen i Verdal kommune, John Hermann

Komite mennesker og livskvalitet hadde møte den 18.1.17, Før møtet ble satt redegjorde kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, for retningsvalget kommunestyret har gjort når det gjelder helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Etter den generelle informasjonen ble det foreslått å lukke møtet av hensyn til personvernet. Ved votering ble det vedtatt med 8 mot 1 stemme å lukke møtet, jfr. Kommunelovens § 31 pkt. 4.

Hva er grensen for personvern i forhold til informasjon til politiske organ når det gis spesifikke helseopplysninger til folkevalgte bak lukkede dører? Opplysninger som er unødvendige for saksopplysningene og saksgangen generelt.

Hvor går grensen for at taushetsplikten til kommunalsjefen brytes når slike opplysninger gis til folkevalgte? Selv bak lukkede dører.

Minner om at møtet ble lukket på grunnlag av punkt 4 i lovparagrafen som omhandler personvern, taushetsbelagte opplysninger kommer inn under punkt 2 i samme lovparagraf.

Med vennlig hilsen

Bjørn S. Hojem