Starter arbeidet med ny bru i Helgådalen

Det ble i fjor sommer oppdaget skader på Grythullet bru på fylkesvei 160 i Helgådalen i Verdal.

Lover brusikring over helgen Folk begynte å etterlyse fullføringen av arbeidet i Helgådalen.

I et brev fra Statens vegvesen 13. januar opplyses det om oppstart av arbeid for ei ny bru.

Nedenfor dagens

«Vi ser for oss å bygge ny bru på samme sted som eksisterende bru. I byggeperioden vil det bli etablert interrimsbru nedstrøms for eksisterende bru for trafikkavvikling i byggeperioden. Ut fra vårt skjønn ser vi ikke behov for å utarbeide ny reguleringsplan for dette arbeidet hvis vi blir enige med grunneier om nødvendig grunnavståelse. Grunneier er Verdalsbruket på alle sider av brua.», skriver Vegvesenet i brevet som er sendt til kommunen.

Ønsker kommunens godkjenning

Vegvesenet skriver at man er klar over elvas vernestatus, men mener dette ivaretas gjennom ordinær byggesaksbehandling. Vegvesenet ønsker tilbakemelding om Verdal kommune vil kreve egen reguleringsplan for arbeidet.