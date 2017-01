Beruset duo kranglet i båt

Klokken 21.57 natt til mandag fikk politiet meldinger om høylytt krangling ved en gjestebrygge i Levanger. Politiet valgte å dra ut til stedet for å undersøke saken etter at de fikk beskjed om at kranglingen nærmet seg slåssing, og fant to godt berusede menn i en båt.

- Endskapen ble at de ble hentet og dro hver til sitt, sier operasjonsleder Bård Krokstad ved Trøndelag politidistrikt.

Personene er i familie, og saken anses som avsluttet.