Gleder seg til villmarkskveld

Kristoffer Clausen gjester Ness oppvekstsenter førstkommende torsdag. Clausen er kjent for sine foredrag, filmer, bøker og blogg, hvor han formidler historier og informasjon om mange ulike former for jakt.

Han er svært glad i å jakte i Trøndelag, og i fjor var han blant annet på reinsjakt i Forollhogna nasjonalpark, som ligger i grenseområdet mellom Sør-Trøndelag og Hedmark. Han var også på elgjakt sammen med noen trøndervenner, og begge disse turene vil han fortelle og vise bilder fra på torsdag, når han besøker Ness oppvekstsenter. Tidligere har han jaktet både på Fosen, Snåsa og Ytterøya.

Alltid smekkfullt

Det er Ingar Olav Storholmen som står bak arrangementet på Verdal, og Clausen gleder seg på en liten trønderturné, kan han fortelle.

Erfaringsmessig ser det ut som trønderne ser fram til at han kommer også. Det pleier i alle fall alltid å komme mye folk, når Clausen holder foredrag.

– Det blir alltid smekkfullt, smiler han.

Det er egentlig plass til 200 mennesker i gymsalen, men i 2015 benket hele 225 jaktfrelste seg til foredraget med Kristoffer Clausen.

Villmarksformidleren fra Akershus legger jevnlig ut historier, filmer og bilder på bloggen sin, men han lover bare nytt stoff på torsdag.

– Jeg sparer alltid gullkornene til foredragene. Folk skal vite at de får se noe de ikke har sett før, når de kommer, sier han.

Skjøt puma i USA

I Nessbygda vil han også fortelle om da han hadde med seg kompisen sin fra Støren, Bjørn Bones, på pumajakt i USA i fjor. Bones fikk oppfylt drømmen om å skyte et eksemplar av de store kattedyrene.

Før besøket på Verdal har han allerede rukket å holde foredrag på Støren og Stadsbygd. Senere på etterjulsvinteren skal han til Nordland, og da går turen samtidig til Frosta.

– Jeg liker Trøndelag, sier Clausen.