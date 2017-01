Har blitt enige om en avtale

Verdalskalk opplyser mandag 23. januar at de like før jul inngikk en langsiktig avtale med Liv Øverås og Nils Georg Leirset på Tromsdal gård.

Avtalen gir Verdalskalk rett til å ta ut kalkstein fra dagbruddet i tråd med kommunedelplanen og fremtidig reguleringsplan.

– Vi synes det er beklagelig å måtte gi opp en fin gård med en lang historie, men er fornøyd med at Verdalskalk har vist god vilje til å finne løsninger, sier Øverås og Leirset om avtalen de har inngått.

Godt utgangspunkt for samarbeid

Verdalskalks daglige leder Geir Olav Jensen fremhever at avtalen er viktig for bedriftens fremtidige virksomhet.

– Vi er svært tilfreds med at partene er enige. Forhandlingene var konstruktive, og det at begge parter opplever løsningen som positiv gir et godt grunnlag for videre samarbeid, sier Jensen.

Må rive gården

Utvidelse av dagens brudd vil bety at gården må flyttes eller legges ned. Det er partene inneforstått med, og gårdens eiere vil forberede flytting i god tid før utvidelsen sørover blir aktuelt.

Kompensasjonen som Verdalskalk gir er basert på takst for boliger som må rives eller flyttes. I tillegg er avtalen basert på tonnmengde kalkstein som faktisk tas ut, og med betingelser som for annet kalkuttak i Tromsdalen.

Må få reguleringsplanen i havn

En forutsetning for at avtalen mellom partene gjennomføres er at reguleringsplanen for kalkbruddet godkjennes, noe som trolig vil være avgjort en gang i løpet av første kvartal 2017.

Avtalen ble signert av Nils Georg Leirset, daglig leder i Verdalskalk, Geir Olav Jensen, og styreleder Sten Solum.