Nå må du melde på ditt tablå

– Vi ønsker oss tablåer om alt fra gammeltida til nåtida, sier Marit Hæreid Sandstad i marsimartnakomiteen.

Slutt på tema

Hun har ansvaret for fakkelnatta fredag 3. mars.

– Det er helt frie tøyler, vi har ikke lenger noe tema, forteller Sandstad.

Siden 1994 har det i forbindelse med marsimartnan blitt arrangert fakkeltog med tablåer i Levanger sentrum. Da slokkes alle lys og byen gjenskapes til gammeltida. Mens tusenvis av folk går i tog med fakler, blir de underholdt av en rekke tablåer langs ei rute på rundt to kilometer.

Sandstad forteller at ruta i år vil sannsynligvis bli noe komprimert på grunn av at det planlegges en utmerkelse under Fakkelnatta. Levanger kommune skal nemlig dele ut en Cittaslow-utmerkelse og i den forbindelse kommer det nordiske delegasjoner til Levanger.

Kort seanse

Nå utfordrere marsimartnakomiteen folk til å samle venner, arbeidskollegaer, svigermor, naboer, sanglaget, syforeningen, gutteklubben også videre til å være kreative og finne på noe fakkeltoget.

– Det kan være alt fra å synge og spille til å ha skuespill, sketsjer eller rollespill. De som melder seg på får en plass langs ruta hvor de lager noe de kan vise frem, sier Sandstad mens leder Gunn Oline Lyngsmo i martnaskomiteen tilføyer at det meste av underholdning skal passe.

– Men det bør helst ikke være noe man må stoppe opp i et kvarter for å se på, sier hun.

Sandstad forteller at 15 tablåer er allerede påmeldt.

– Men vi ønsker mange-mange flere. I fjor var det rundt 50, men det har vært 70, sier Sandstad.

Idémøte

For første gang på flere år, blir marsimartnan 2017 arrangert i mars, fra torsdag 2. mars til lørdag 4. mars.

I tillegg til gode ideer til tablåer, ønsker marsimartnakomiteen også en idémyldring på andre innslag. Derfor er det til neste uke satt opp et idemyldringsmøte.

– Vi vil ha med lag og foreninger på en liten idédugnad både på tablåer og kulturelle innslag, sier Lyngsmo.

Maskot

I tillegg til å jakte på kulturelle ideer, søker komiteen også etter en gutt og en jente i alderen 10–12 år, som kan være maskoter. Ettersom marsimartnan arrangeres etter vinterferien, må maskotene be om et par dager skolefri. Maskotene skal være assistenter som er konferansierens medhjelpere.

– Også er det litt opp til maskotene hvilke arrangementer de deltar på, sier Lyngsmo.