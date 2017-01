Onsdag kan du få favorittsalmen din sunget i kirken

Onsdag får Levanger kulturkirke besøk av Helge Gudmundsen. Han er kjent som NRKS «salmegeneral» og ledet blant annet tv-programmet Salmeboka minutt for minutt og radioprogrammet Salmer til alle tider i 22 år.

– Tirsdag denne uken var han på slottet for å takke Kongen for fortjenstmedalje han fikk for blant annet dette arbeidet, forteller kantor Erling Neergård i Levanger kulturkirke.

Favorittsalmene

Sammen med kantor Erling Neergård og musiker Øivind Berg blir det akkompagnering på piano, orgel, og det blir anledning for alle å synge og foreslå sine favorittsalmer.

– Salmekveldene er en satsing fra Levanger kulturkirke og har navnet «Vår salmeskatt». En uformell setting hvor alle kan medvirke og synge, forteller Neergård.

Spesielt forhold til

Han legger til at mange har et spesielt forhold til en eller flere salmer.

– Vi ønsker å skape et rom hvor alle kan komme med sin salmeskatt og ønske seg salmer som skal synges, forteller Neergård.