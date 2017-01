Rådmannen vil forynge ungdomsrådet i Levanger

Når kommunestyret i Levanger onsdag skal vedta nye vedtekter for Levanger ungdomsråd, går det likevel i retning av at ungdomsrådet i Levanger heretter skal ha en øvre aldersgrense på 19 år.

Det forslaget ble enstemmig tilrådt av formannskapet for to uker siden.

Levanger ungdomsråd har selv ønsket å beholde dagens bestemmelse om at medlemmer kan være opptil 25 år gamle.

På tide med revidering

Ungdomsrådet i Levanger har en historie helt tilbake til årtusenskiftet, da det første ungdomsråd i kommunen ble opprettet. Vedtektene ble sist revidert i 2008, og i høst har ungdomsrådet på oppfordring fra rådmannen arbeidet med en ny revidering.

Både rådmannen, SLT-koordinatoren, folkehelsekoordinatoren, enhetsleder for kultur og ungdomsrådet selv har gitt innspill til det som er rådmannens forslag, og som politikerne anbefales å vedta.

Flere fra ungdomsskolene

I forslaget til nye vedtekter heter det nå at ungdomsrådet SKAL inviteres til møter der barne- og ungdomssaker behandles. Før het det bare at de burde bli det. Det foreslås videre å øke antall representanter fra 13 til 14, med en noe annen sammensetting enn i dag. De fem ungdomsskolene skal nå få to representanter hver, mot én i dag. Derimot skal Levanger videregående skole bare få to istedet for tre, og det skal også bare velges to frivillige på den utvidede storsamlingen for ungdom, istedet for fire som i dag.

Ungdomsrådet ønsket seg tre fra storsamlingen, men det synes rådmannen er unødvendig.

Rådmannen går dessuten inn for at representantene velges for to år av gangen, mens ungdomsrådet bare vil ha ettårige engasjement.

– Toårige verv vil gi større kontinuitet i rådet, og overfor skolene og elevrådene, påpeker rådmannen.

Vil ha slutt på unge voksne

Det har riktignok aldri vært noe i vegen for å bli gjenvalgt i ungdomsrådet så lenge man holder seg innenfor aldersgrensen.

Nettopp aldersgrensen er et annet punkt der rådmannen nå ønsker en endring. Det foreslås å sette øvre aldersgrense i rådet til 19 år, mot 25 år i dag.

– Ungdomsrådets funksjon er å gi ungdom mulighet til å delta i demokratiske prosesser selv om de er under myndighetsalder, forklarer rådmannen.

Ungdomsrådet selv har imidlertid ønsket å fortsette med å gi unge voksne mulighet til å jobbe for ungdommens beste i Levanger.

Rådmann og flere skal inviteres

Ytterligere noen mindre endringer i dagens vedtekter er foreslått, og dessuten vil rådmannen at veileder for ungdomsrådet, ordføreren, rådmannen, barnerepresentanten og SLT-koordinatoren SKAL inviteres (med frivillig oppmøte) til ungdomsrådsmøtene med forslags- og talerett. Her vil ungdomsrådet heller at de inviteres etter behov, men etter alt å dømme blir altså de nye vedtektene i tråd med rådmannens forslag.

Endelig vedtak fattes i kommunestyret 25. januar, og nye vedtekter vil gjelde allerede fra 2. februar i år.