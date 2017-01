Torsdag er det tid for ettertanke igjen

Lys til ettertanke er en mangeårig og god tradisjon i Verdal, der man på nyåret minnes trafikkofrene året i forvegen.

I 2016 mistet hele fem personer livet på nordtrønderske veger, og over ett hundre mennesker ble skadet i trafikkulykker. En av de tragiske ulykkene skjedde bare kilometer unna stedet for det årvisse arrangementet.

Fakkeltog

Trond Kyrre Green mistet livet da en møtende bil kom over i feil kjørefelt rett nord for brua over Verdalselva. Kjæresten Siri-Unn Sagen overlevde, og hennes datter Elena Synnøve Sagen Tranås kommer torsdag til minnemarkeringen for å holde appell.

For øvrig er programmet ganske tradisjonelt, med fakkeltog fra Boby'n klokken 17.00 bort til området hvor Statens vegvesen har sin kontrollstasjon. Gratis fakler deles ut på forhånd.

Vel fremme starter et kort program som foruten 26-åringens appell inneholder en velkomst fra Trygg Trafikk-leder Frode Tiller Skjervø, en tale ved fylkesråd for samferdsel, Tomas Iver Hallem, og musikalske innslag ved Thomas Brøndbo og Marte Hallem.

Stjerner på himmelen

Etterpå er det som vanlig minnestund i Vinne kirke, som starter klokken 18.30.

I tillegg til Trygg Trafikk, kirken og Statens vegvesen, står politiet, Personskadeforbundet LNT, Verdal kommune og russen ved Verdal videregående bak arrangementet.

Veglysene på E6 pleier å bli slukket mens markeringen pågår, og bilistene oppfordres til å passere i rolig hastighet.

Værmeldingen tilsier en fin kveld for minnemarkering i år. Det blir trolig lettskyet og stjerner å se på himmelen. De fremmøtte kan varme seg på en gratis kopp med kaffe eller gløgg.