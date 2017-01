- Vi vil ha deg på besøk

Elever og ansatt ved Verdal videregående skole lager tre timer bursdagsfest førstkommende lørdag. Her vil skolen vise fram sitt mangfold og vise det meste av det som skjer ved skolens 23 studier.

Fra bedehus til allén

Mye har skjedd siden de første elevene begynte på den videregående skolen, i sin spede begynnelse i 1976 med i undervisningslokaler i gamle Vinne skole, og verkstedlokaler i Verdal Bedehus. To år senere ble nybygget i Stiklestad Allé åpnet.

- Dette skoleåret er vi 40 år. Det er 40 år med fokus sammen om læring og utvikling, og åpen dag er en flott anledning til å «feire» dette. Vi har hatt gode tradisjoner med åpen skole hvert år fram til 2008. Målgruppen var da først og fremst 10. klassingene som skulle søke til oss kommende skoleår. Nå ønsker vi at både tidligere elever og andre i bygda kommer og ser på dagens skole, sier rektor Harald Morten Steen.

Mange har tilhørighet

Mange verdalinger har en eller annen form for tilhørighet med skolen. Enten at barn eller barnebarn går på skolen, man har vært elev ved skolen eller gjennom kulturelle- og idrettslige aktiviteter.

- Derfor ønsker vi å presentere bredden og mangfoldet i vårt skoletilbud og gode skolemiljø. Skolen er en aktiv medspiller både for kommunen og næringslivet, og vi har en rekke samarbeidspartnere som er med på å styrke og utvikle skoletilbudet. Vi er en aktiv medspiller for økt kompetanseutvikling innen det lokale næringsliv, gjennom utstrakt voksenopplæring, sier Steen.

Stor aktivitet

På åpen dag vil elever og ansatte være i aktivitet over hele skolen, der publikum vil få et innblikk i hvordan de ulike fagene undervises. Skoleelevene får presentert hva de holder på med og hva det legges vekt på i en framtidsrettet utdanning.

Ved skolen er det linjefag innen Bygg og anlegg, Design og håndverk, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon. Skolen har også alternativ opplæring (AOS).

Legekontor og sveiserobot

De som stikker innom skolen vil få et innblikk i en undervisning som spenner svært vidt, med blant annet demonstrasjon av en sveisesimulator. Gjennom gangene på skolen vil publikum kunne møte «legekontor», språk-grupper, speakers corner, idrettselever i full aktivitet og mye annet. Kantina vil væreåpen og det opprettes også en kafé som bestyres av elever fra service og samferdsel.

Rektor Harald Morten Steen lover at det er en stor, stolt gjeng med elever og ansatte som tar imot besøk .

- Vi ønsker at flest mulig skal få innsyn i det viktigste som skolen står for og hvordan vi jobber for å oppnå det vi ønsker.

Verdal videregående skole har cirka 800 elever (både unge og voksne) og 150 ansatte. Verdigrunnlaget til skolen bygger på inkludering og mangfold. Skolen har et internasjonalt engasjement med utveksling av både elever og lærere. Samarbeider tett med næringsliv, offentlig virksomhet, lag/organisasjoner og øvrige opplæringsinstitusjoner.

Verdal videregående skole har et aktivt elevråd og er kjent for stort engasjement i gjennomføring av internasjonal uke, Dignity Day og Operasjon Dagsverk.