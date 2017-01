Arbeidsulykke på Ørin

En ansatt ved en bedrift på industriområdet på Ørin i Verdal ble onsdag morgen utsatt for en arbeidsulykke.

- Person skal ha fått en reol over seg, har smerter, melder politiet på Twitter klokken 08.26. Ulykken skal ha skjedd klokken 07.51 ved Kværner-området.

Ambulanse og politi er på stedet for å bistå.

- Vi har ankommet stedet, men vet foreløpig ikke mer, sa operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt til Innherred.no like etter twittermeldingen.

Ved 09.20-tiden oppdaterer politiet med at det var en mann i 30-årene som var utsatt for arbeidsulykken. Han skal ha havnet under en flere meter høy reol som hadde kollapset. Men mannen skal selv ha ringt etter hjelp fra under reolen.

Mannen ble sendt til Sykehuset Levanger, men hvor hardt skadet han er tør ikke politiet si noe om. Patruljen deres har vært på stedet for å undersøke omstendighetene, og politiet kommer til å opprette sak på hendelsen.

Ifølge vår fotograf på stedet skal politiet ha dratt derfra rundt tidspunktet for twittermeldingen, med blålys.