Mer tomtekrøll for Kvarving

I forbindelse med saken der Svein Kvarving fikk avslag på ønsket om å kjøpe en 60 mål stor eiendom ved siden av «Ørneredet» sitt på Skatval, viser det seg at han allerede har bygd et garasjeanlegg og redskapshus på eiendommen han ønsket å kjøpe - et bygg som det ikke er søkt om tillatelse til etter plan- og bygningsloven.

– Jeg har hatt god dialog med kommunen om denne saken. Jeg vet at det ikke er søkt om tillatelse, men jeg har betalt for grunnen som garasjen står på og det mangler bare et vedtak om fradeling, sier han til Stjørdalens Blad, som har fulgt den kommunale plansaken den siste tiden.

Barnevernsinstitusjon

Kvarving kjøpte i 1997 en litt over to mål stor del av landbrukseiendommen Berget, som han bygde en luksusvilla på. Den er i dag utleid til Aleris Ungplan og Boi, som driver barnevernsinstitusjon der.

I 2001 fikk han en hundreårig leieavtale på en 60 mål stor eiendom ved siden av Ørneredet, med mulighet for å søke om fradeling på sikt. Og det ønsker han altså nå, blant annet for å gi Aleris bedre tilgang på arealet. Men han hevder at bruken av arealet ikke skal endres selv om han kjøper eiendommen istedet for å leie den.

Til sammen er hele eiendommen Berget på rundt 300 mål, noe som betyr at det aktuelle arealet er rundt en femdel av hele landbrukseiendommen ved foten av Forbordsfjellet på Skatval.

Må ikke ødelegge for landbruket

Eiendommen består av både en god del fulldyrka jord, noe overflatedyrka jord, litt innmarksbeite og en stor del produktiv skog. Det er kornproduksjon og grisehold på eiendommen, og Kvarving har opplyst til kommunen at han har brukt eiendommen til beite for storfe, sau og hest. Kommunen mener riktignok å se på bilder at deler av arealet også har vært brukt til fotballbane.

Garasjen og redskapshuset er satt opp på et areal som var fulldyrket jord, uten søknad om omdisponering. Nettopp hensynet til jordvernet og landbruksinteressene er grunnen til at rådmannen frarådte politikerne å godkjenne kjøpet av eiendommen.

– Det er viktig at landbrukseiendommer ikke stykkes opp slik at det blir dårligere grunnlag for landbruksdrift i fremtiden, vurderer rådmannen i det lange og omfattende saksfremlegget til behandlingen i plankomiteen.

Inhabil i behandlingen

Administrasjonen i Stjørdal kommune påpeker også at en dispensasjon fra kommuneplanen vil kunne gi økt press på å få bygd ut det aktuelle arealet med boliger. På Skatval er det allerede avsatt areal til boligbygging andre steder, og dispensajoner her og der vil kunne svekke mulighetene til boligbygging der kommunen faktisk vil ha boliger.

Som en ekstra piff på eiendomssaken måtte lederen i plankomiteen melde seg inhabil under behandlingen, fordi han er gift med eieren av den store landbrukseiendommen det ble søkt om fradeling fra.

Kan søke 84 ganger til

Plankomiteen sa i hvert fall nei, uten at Kvarving later til å ta det altfor tungt.

– Jeg har fortsatt 84 år igjen av leieavtalen, og jeg kan søke om fradeling hvert år, sier han til Stjørdalens Blad.

Hvorvidt det allerede oppsatte garasjeanlegget får stå, gjenstår å se. Det blir trolig opp til eieren av landbrukseiendommen å søke om tilgivelse og tillatelse. Uten at hennes mann og leder i plankomiteen får lov til å avgjøre det heller...