Stenger av gjørmeområdet

Rektor Lillian Breivik ved Nesheim skole hadde onsdag morgen hendene fulle etter hendelsen noen hundre meter bortenfor skolen, på idrettsområdet til Nessegutten. Hun er glad for at alt gikk bra med barna.

– Alt gikk heldigvis bra, sier hun.

Etter hendelsen har hun satt i gang en runde med informasjon til alle elevene ved skolen, som også tidligere har fått beskjed om å bruke gang- og sykkelveiene til og fra skolen.

– Vi har rutiner for situasjoner der barna ikke kommer til timen som avtalt, og barna skal bruke gang- og sykkelveiene. Men barn er barn, og det kan være spennende å utforske snarveier, sier Breivik.

Visste ikke om gjørmen

Da de fem barna satte seg fast på tur til skoletimen, klarte tre å komme seg løs på egen hånd. To ble sittende fast, og det ble tilkalt hjelp fra skolen.

– En av lærerne forsøkte å få opp barna selv, men så at det ikke gikk. Da ble vaktmesteren tilkalt, og han tok med seg stige for å hjelpe til. Men vi tilkalte brannvesenet, som kom veldig raskt til stedet. Det er svært betryggende å vite at de er så raskt på stedet, sier Breivik.

–Har dere lagt merke til det usikrede området med gjørme tidligere?

– Det pågår anleggsarbeid på stedet, og vi har ikke sett at det var så mye gjøreme der. Det var nok ingen klar over. Men nå blir området sikret, sier hun.

Gutten som satte seg mest fast i gjørma dro hjem sammen med faren for å skifte og varme seg etter hendelsen. Resten av barna fortsatte skoledagen.

– De andre måtte gå ut av støvlene for å komme seg løs. Vi tar nå en runde blant alle klassene for å informere om hva som har skjedd og at barna ikke skal gå i slike områder, sier hun.

Sperrer av området

Innsatsleder Terje Bolås ved Levanger og Verdal lensmannskontor sier at ungene blir tatt hånd om av skolen og foreldre, og at ingen ble påført skader i hendelsen. Politiet har nå kontaktet entreprenøren ved anleggsområdet for å forhindre flere lignende saker.

– Vi tar kontakt med entreprenøren for å få sikret området og hindre at noe lignende skjer igjen, sier Bolås.

Klokken 11.17 meldte politiet at de hadde vært i kontakt med entreprenøren, som hadde sendt ut folk til stedet for å sikre området.