Tøffe Tobias rett tilbake på skolen

I morges tok han sammen med fire andre barn en liten snarveg over anleggsområdet ved Nesseguttbanen.

Varmt bad og kakao

Det skulle de ikke gjort, for ute på myrområdet satte de seg fast. Tre av dem kom seg etter hvert løs på egen hånd, mens ei jente og Tobias Guin (8) måtte ha hjelp av brannvesenet.

Mens jenta ikke sank mer nedi enn at skoene satt dønn fast, havnet Tobias under gjørme helt opp til magen.

Pappa Terje Guin kom etter hvert til stedet og tok gutten med seg hjem.

– Det går veldig bra. Nå har han tatt et varmt bad og fått i seg litt mat og en kopp kakao. Snart bærer det tilbake på skolen, forteller pappaen.

Spennende snarveg

For Tobias hadde nemlig ingen planer om å være hjemme resten av dagen etter uhellet.

– Nei, han ville tilbake på skolen, for skolesekken hans er der, sier Terje Guin.

– En tøffing?

– Tja, ja, jeg tror ikke han syntes det var så moro å havne uti gjørma. Litt kaldt var det nok også, sier pappaen, som slett ikke har til hensikt å gi noen skjennepreken etter snarvegen i morges.

– Det var nok litt fristende å gå over der, det så nok spennende ut. Og de kunne jo ikke ane at det var noen fare forbundet med det, for det var ingen sperring, konstaterer Terje Guin.

Og noen «straff» i form av å måtte gå på skolen kunne han heller ikke gi, for det ville åtte år gamle Tobias helt selv.