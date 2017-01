Vaktbikkjene roper et varsko

Eldreomsorgen i Verdal ble debattert da Eldrerådet møttes tirsdag. Temaet kom opp under sak 8, «Eldrerådets rolle som vaktbikkje». Rådet sluttet seg til en felles uttalelse som går slik: «Eldrerådet i Verdal er bekymret for det som skjer i eldreomsorgen i Verdal etter reduksjon av sykehjemsplasser, samtidig som budsjettet til hjemmetjenestene er redusert.

Eldrerådet er kjent med at mange eldre og pårørende opplever at de ikke får den hjelp de mener de har behov for, både gjennom avisoppslag, sosiale medier og gjennom samtaler og henvendelser fra pårørende som forteller sine historier. Eldrerådet vet at det i dag gis mye god omsorg og pleie og vil berømme de som daglig står på for å gi best mulig tjenester. Rådet er også enig i at det i Verdal må bygges ut et differensiert heldøgnstilbud med både institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger.

Det ble i desember 2015 vedtatt å legge ned 24 institusjonsplasser som skulle erstattes med 43 heldøgns omsorgsboliger. I tillegg skulle kommunen ta i bruk 10 omsorgsboliger i Lensevn., inntil nye boliger sto ferdige i 2018. De midlertidige boligene ble ikke tatt i bruk. Planer om Nye Ørmelen Bo- og Helsetun er lagt bort og kommunestyret har vedtatt bygging av et helsehus. Det er derfor ikke avklart når nye heldøgnsplasser vil kunne tas i bruk.

Eldrerådet ber kommunen etablere heldøgnsplasser for eldre som har behov for heldøgnstilbud, men som ikke fyller kriteriene for institusjonsplass i sykehjem, inntil heldøgns omsorgsboliger er ferdigbygd.»

Forventninger

– Det er mange som forventer at Eldrerådet er med og sier sitt, tilføyer rådets leder Brita Kleven Thorsvik til Innherred. Hun sier det var bred enighet i rådet, og poengterer at det var enstemmig tilslutning til uttalelsen som i tillegg til henne selv er underskrevet av Anne Nordskag, Magnus Tiller, Siv Engelin og Ragnar Evenstad.