Cecilie skaper gull i munn

På slektsgården Rølia i Henning utenfor Steinkjer bor Cecilie Røli med mannen Inge Nilsen, guttene Gaute (11 år) og Erlend (9 år), samt hundene Ajax og Zorro.

Der har de bodd de siste årene, etter at de tok over heimgården til Cecilie i 2013. Og det er her urkornet dyrkes.

I starten var Cecilie usikker på det var liv laga for den økologiske kornproduksjonen som var på gården da hun tok over. Nå fyller gammeldagse kornsorter alt arealet som tilhører gården. Sammen med tre andre gårder i området har de også startet «Gullimunn», hvor de har gått sammen om å dyrke, male og selge økologisk urkorn.

– Det starta vel egentlig med at jeg var sykepleier på gastromedisinsk avdeling i Trondheim, forteller Cecilie, som tok sin sykepleierutdanning i Levanger i årene 1994-1997, og deretter flyttet tilbake for å jobbe ved Sykehuset Levanger i 2008. Mellom der var hn flere år i Trondheim, og også et år i Bosnia for å jobbe.

– Jeg undret meg veldig over all den matvareallergien som er, og bestemte meg etter hvert at som gårdbruker ønsker jeg å produsere mat som er bra for helsa. Så det har vi holdt på mye med de siste årene. Vi produserer mel og driver kursing i hvordan bruke de gamle kornsortene. Lang hevetid, surdeig og gamle baketeknikker. Og vi ser at det er veldig mange som tåler godt å spise gamle sorter. Jeg har blant annet hatt foredrag på Backlund for diabetesforbundet om dette da man ser at de gamle kornsortene gir mindre blodsukkerrespons enn disse industribrødene. Og så har jeg holdt kurs på Støre i Skogn blant annet.

Både avdelingssykepleier Cecilie og mannen Inge, som er anestesisykepleier, har beholdt jobbene sine ved Sykehuset Levanger selv om de nå altså har vent nesen hjemover til Henning.

– Den eneste grunnen til at vi flyttet var at jeg skulle ta over gården, hvis ikke hadde vi nok blitt boende. Vi hadde kjøpt oss hus på Bruborg og trivdes som plommen i egget. Men vi er jo ofte i Levanger siden vi jobber der, så sånn sett føles det nesten ikke som om vi har flyttet.

Savner du å bo i Levanger?

– Jeg føler egentlig ikke at det er så stor forskjell fra å bo i Levanger og der vi bor nå, annet enn at nå bor vi jo på landet. Vi hadde mye kortere avstand til arbeidsplassen, skole og så videre når vi bodde på Levanger. Og så er det veldig mange trivelige folk der, og vi har fortsatt det samme omgangskretsen og vennen som vi hadde når vi bodde der.

Hva savner du minst?

– En fordel med å bo så landlig til som nå er at vi kan gå rett ut i skogen, det være seg på bærtur, jakt eller tur med hunden. På Levanger måtte vi kjøre for å komme oss til fjells, så akkurat det er en fordel her.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Siden jeg jobber på sykehuset er jeg på en måte en del av et stort miljø som også favner høgskolen og HUNT blant annet, så jeg får egentlig med meg mye via det. Og er det lønningspils går vi fortsatt ut på Levanger. Så får vi med oss både fakkelnatta på Levanger og vømmøltoget på Verdal innimellom. I vømmøltoget er vi en gjeng fra sykehuset, «de syke søstre», som startet som et trommekorps. Mora mi er fra Verdal, og jeg har familie på Trones, så jeg bruker å si at det er der galskapen kommer fra.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Jeg vet ikke om jeg kan si et spesielt minne, men vi har hatt veldig mange fine fjellturer på Levanger. Både ti på topp, bærturer og andre turene. Det er i det hele tatt mye fint turterreng rundt Levanger. Og så har jeg fortsatt verdens beste arbeidsplass ved Medisinsk klinikk på sykehuset. Og så gikk ungene i en kjempebra barnehage, Abra Cadabra. Verdens beste barnehage, vil jeg si.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger igjen?

– På en måte tenker vi at vi ikke kommer til å flytte igjen. Men samtidig, hvis en av ungene ønsker å ta over gården igjen og vi for eksempel fortsatt har jobb ved sykehuset så er det ingen grunn til at vi ikke flytter tilbake heller. Så det er ikke helt uaktuelt, selv om det ikke ligger noen planer verken for det ene eller andre.