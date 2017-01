Erling er Årets kjøpmann

Erling Spets Fossum fra Levanger er kåret til Årets kjøpmann i Shell/7-Eleven-kjeden. Det skjedde under Riksmøtet i Reitan Convenience, som er en årlig samling for kjøpmenn i de tre kjedene Shell/7-Eleven, 7-Eleven og Narvesen. Der kåres den beste kjøpmannen i hvert av de tre kjedene på landsbasis, og Fossum fra Levanger er årets beste kjøpmann i Shell/7-Eleven i Norge.

- Det er kjempeartig. Vi fikk vite nominasjonene tidligere i uken, men steget fra å være nominert til å vinne er utrolig høyt. Denne henger veldig høyt, sier Fossum selv på tur hjem fra Oslo etter årssamlingen og prisutdelingen i går kveld.

På Gardermoen var kjøpmenn fra hele landet tilknyttet de tre kjedene i Reitan-konsernet samlet for blant annet å kåre Årets kjøpmann.

Best i landet

Begrunnelsen for å tildele prisen til Fossum er som følger:

«Kjøpmannen har lang erfaring fra retail, og har tidligere bygget opp flere suksessfulle bedrifter. Kjøpmannen lykkes med å skape fantastiske resultater på sine to Shell/7-Eleven stasjoner, som like gjerne stikker av med både første og andre plass for omsetningsvekst i kjeden. Totalt har kjøpmannen mer enn doblet omsetningen siden overtakelse. Kjøpmannen er offensiv i sitt arbeid, og nesten vipper på tærne for å ta tak i nye oppgaver. For sine ansatte er kjøpmannen en god leder, som gir tillitt og motiverer til deltakelse på Talentprogrammet. Kjøpmannens butikker holder en meget høy standard, hvor den gode kundeopplevelsen i er fokus.»

Selv mener Fossum at han bare gjør jobben sin, men han ser at det gir resultater å stå på.

- Vi har om lag 40 prosent omsetningsvekst i Levanger det siste året, og nesten det samme i Steinkjer. Det viser at vi kan få til dette i Trøndelag også, selv i en bransje der biler bruker mindre drivstoff og mange kjører mindre enn før, sier Fossum.

Han har drevet Shell-stasjonen i Levanger sentrum i seks år, og overtok også stasjonen på Steinkjer for to år siden. Det har gitt gode resultater.

Gode ledere

I tillegg til Fossum ble Tor Kristian Amdal fra Tromsø Årets kjøpmann i 7-Eleven, mens Vipan Kumar Agnihoti ved Lovisenberg sykehus ble Årets kjøpmann for Narvesen.

- Vinnerne er de som har utmerket seg på en helt spesiell måte ved å skape gode kundeopplevelser og resultater, sier Mariette Kristenson, administrerende direktør i Reitan Convenience Norge. Hun trekker fra de tre vinnerne som gode ledere med godt humør.

- Årets Kjøpmenn er alle gode ledere, og de har med tiden utviklet seg til å bli enda bedre. De deler gjerne av sin kunnskap og sitt gode humør, samtidig som de gir sine ansatte tillit og muligheten for vekst. Det gode lederskapet er mye av grunnen til at vinnerbutikkene har team som leverer på topp.