- Fortsatt stiger pulsen når noen banker på døra

Elena Synnøve Sagen Tranås opplevde for snart ett år siden hva det vil si bli pårørende når det skjer ei alvorlig ulykke.

Trond Kyrre Green mistet livet da en møtende bil kom over i feil kjørefelt rett nord for brua over Verdalselva. Kjæresten Siri-Unn Sagen, mor til Elena, overlevde. I en sterk appell fortalte Elene til de frammøtte til trafikk-ofre-minnemarkeringen på Vekta hvordan hun opplevde det hele.

Kraftig banking på døra

Det var hennes far som banket på døra, da Sykehuset, politiet og den nærmeste familien ikke hadde fått kontakt på telefon.

- Kraften i bankinga og toneleiet gjorde at jeg skjønte at noe vær galt. Jeg åpnet døra og før jeg klarte å stålsette meg fortalte far at mamma hadde vært usatt for ei tragisk trafikkulykke. Dessverre gikk liv tapt i denne ulykka, men mamma overlevde på mirakuløst vis. Det å få en sånn beskjed er sjokkerende, og det kan ta en stund før det virkelig synker inn, fortale Elena.

Alvoret sank ytterligere inn da hun fikk høre at moren var fraktet til St. Olavs hospital med helikopter og da sank alvoret inn.

Tok på seg mye ansvar

- Før vi kjørte fra Levanger begynte jeg å organisere og ta kontakt med dem som trengte informasjonen først. Min måte å takle det å være pårørende på var å opprettholde kontrollen over eget liv, men mest av alt kontrollen over mammas. Det var mye som måtte og burde gjøres, og det var naturlig for meg å ta på meg oppgavene som dukket opp undervegs. I tillegg var det viktig å få korrekt fakta og informasjon i tilfelle noen spurte oss om noe, fortalte Elena til det tallrike oppmøtet.

Elena sa videre at hun var nysgjerrig og lærevillig i sorgen, og hun antydet at hun kanskje tok på seg for mye.

- Jeg har kjent det på kroppen flere ganger. Men det var min måte å takle ulykken og sorgen på.

Deler sorgen

En del av sorgprosessen har for Elena blitt å følge et råd hun fikk av en venninne av hennes mor. Det gikk ut på å fortelle om ulykken.

- For hver gang jeg fortalte om ulykken og mamma fikk jeg sjokket og sorgen mer på avstand.

Ett år etter har Elena har fått ulykka såpass på avstand at det ikke er noe hun tenker på den hver dag. - Marerittene og den ukontrollerte gråten er borte, men fortsatt stiger pulsen når noen banker på døra mi. Det kan godt hende at det vil følge meg resten av livet, men mamma overlevde og familien er sterkere bundet sammen. Og da er redsel for at noen skal banke på dør en ubetydelig pris å betale, sa Elena.

Tenk også på andres liv

Til slutt kom hun med en oppfordring og at alle tar et ansvar i trafikken.

- Med en gang man ferdes i trafikken risikerer man sitt eget liv, men det mange ikke tenker på er at man også risikerer andres. Vær med på å bli gode trafikanter, ta ansvar for dine egne handlinger , men pass også på de i rundt deg slik at trafikken blir tryggere å ferdes i.

Fem mistet livet

I 2016 mistet hele fem personer livet på nordtrønderske veger, og over ett hundre mennesker ble skadet i trafikkulykker. Langs fakkelruta fra Boby’n til Vekta ble dette markert med fem biler som var satt opp langs gangveien.