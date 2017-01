Utvikler mobile høneslakteri med Sintef

Ytterøykylling går inn i et utviklingssamarbeid med Sintef for å bygge mobile hønseslakteri, melder Trønder-Avisa. Nå har de fått fem millioner kroner i støtte til prosjektet, som skal øke utnyttelsesgraden av norske høner, som ellers blir brukt i olje- og betongproduksjon. Temaet har blitt debattert kraftig i Norge den siste tiden, siden bare 300.000 av 3,5 millioner norske høner som hvert år tas ut av produksjon brukes til mat.

– Markedet vil ha mer høner. Derfor har vi nå fått penger til å utvikle et mobilt slakteri. I stedet for å frakte hønene inn til slakteriet her, kjører vi slakteriet ut til hønsegården. Det gir hønene en mye kortere reisevei og bedre dyrevelferd, sier Lasse Kjønstad, daglig leder i Ytterøykylling, til Trønder-Avisa torsdag.

Det mobile fjørfeslakteriet er ment å kunne reise rundt til hønsegårder for å slakte høner som skal tas ut av produksjon. I dag er kyllingprodusenten på Ytterøy det eneste slakteriet i Norge som tar imot konsumegghøner for slakting, og selskapet ønsker å bidra til økt utnyttelse av høns i mat.