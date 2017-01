Ydmykhet og skråsikkerhet

En ting skal han ha, Arild Pedersen, Aps gruppeleder i Verdal. Han står i stormen og tar trøkken for upopulære beslutninger. Før jul handlet det om skolenedleggelser. Nå blåser det enda kraftigere rundt spørsmålet om organisering av eldreomsorgen i Verdal. Pedersen har ikke fulgt fjellvettreglene om å grave seg ned og vente til det løyer. Han skriver leserinnlegg og argumenterer sterkt for hvorfor det er nødvendig å gjøre det han og flertallet mener er nødvendige endringer. Ikke beklager han så mye heller, men gjør det klart på at når «dette går over» er det grunn til å være optimistisk på vegne av det framtidige helse- og omsorgstilbudet .

Han fortjener ros fordi han tør, Arild Pedersen. Det er bra for debatten og for lokaldemokratiet. Det er ingen enkel oppgave han gir seg i kast med om ambisjonen er å overbevise skeptikerne om hva som er rett og nødvendig. For noen virker nok hans avisinnlegg mer som «bensin på bålet» enn bidrag som demper gemyttene.

Faktagrunnlaget. Arild Pedersen beveger seg på en knivsegg, der han lett kan bli misforstått, når han betoner sitt syn. Han snakker om at det ikke er «vanskelig å forstå at dette er kompliserte saker» og bruker ord som «faktabasert verdigrunnlag» og «kunnskapsgrunnlaget» for å få fram hvorfor det skjer det som skjer. Aps gruppeleder sier ikke med det at de andre som deltar i diskusjonen, og som mener noe annet enn han, ikke forholder seg til fakta eller kunnskap, men han kan oppfattes dit hen. Jeg tror også han hadde stått seg på å framstå som litt mer ydmyk, mindre skråsikker og mer lyttende i forhold til debatten som går. For det er mange som deltar i debatten om eldreomsorg i Verdal, de fleste med et annet utgangspunkt og med andre meninger enn de som Arild Pedersen forsvarer.

Kunnskapsgrunnlaget deres er det ikke noe å si på. Ei heller verdigrunnlaget. Det er mange som har satt seg inn i dette spørsmålet og debatten holder jevnt over et høyt nivå. Noen deltar også med utgangspunkt i egne erfaringer, blant annet som pårørende. Deres historier utfyller bildet, og understreker at «dette er kompliserte saker», at men får tydelig fram at her er det ingen som forvalter fasiten med stor F eller har svaret med to strek under.

Her er det mange stemmer som det er verdt å lytte til. Og mange som bør høres. De fortjener det.