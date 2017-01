Bygde hytte til 50.000 - nå er den verdt to millioner

Den er mer som et eventyr, fortellingen om ferieparadiset som Tor Harald Norum har bygd seg ved Trongsundet i Mosvik. Hele hytta kostet ham 50.000 kroner i utlegg da den sto ferdig i 2001. Han har fått overslag fra eiendomsmeglere på hva den kan være verdt i dag. Og svaret er nærmere to millioner kroner.

– Men jeg skal aldri selge hytta. Det klarer jeg ikke. Dette er min baby, sier Tor Harald Norum.

Han har hentet frem permen hvor han har bevart alle dokumenter som angår hytta. Alle regninger og kvitteringer er ivaretatt. Norum kan dokumentere pris på enhver spiker som er brukt på hytteprosjektet i Mosvik.

Av de 50.000 kronene har han brukt 15.000 på bruksrett på vei, 5.000 på sommervann og 5.000 på tinglysning. Resten er til materiale og inventar.

Samlet materialer i seks år

– Plattingen kostet meg null kroner, sier Norum og viser hytta som er omringet av tregulv på blåberget med utsikt mot fjorden.

– Du vet du kan kjøpe trelast i første sort eller andre sort. Det som blir hivd er tredje sort. Det kan være kvistutslag og du må sage til mer. Jeg fikk tak i tredje sort gratis og det ble nok til 60 kvadratmeter platting, forteller Norum.

Han er tidligere steinkjerbygg, men har de siste årene bodd i Levanger, og siden 2010 vært driftsleder i Levanger kommunes bygg og eiendom hvor han har ansvar for alle kommunale boliger. Norum har flere fagbrev å vise til, deriblant innen håndverkerfagene tømrer, maskinsnekker, limtreproduksjon og trelast. Han har tatt tilleggsteori for å restaurere vernebygg. Norum har hatt flere jobber innenfor de ulike feltene og lenge før hytta ble en realitet, samlet han på materialer. Det startet med jobb i Byggmester Grande. Det som ble kastet i containerne, gikk Norum gjennom for å se om noe kunne være brukbart til en fremtidig hytte.

– Jeg bodde i Steinkjer på denne tida og hadde en garasje bygd til lastebil. Garasjen ble etter hvert så full at det ikke ble plass til en sykkel en gang, forteller Norum.

Da han jobbet for Norsk Limtre og leverte limtre, fikk Norum noen nyttige kontakter. Blant annet fikk han kjøpt gulvåser og taksperrer til en god pris som takk for at han hadde kjørt en kollega til Ålesund. På jobben limte han ramtre til dører. Om noen staver hadde sorte kvister, kvistutslag eller limsprekker ble de vraket.

– Jeg spurte om å få ta i bruk noe av det som likevel ble kastet og fikk beskjed om å ta dem med hjem samme dag, hvis ikke ville de bare gå i kverna.

Dermed klarte Norum å lage dørene selv til en pris på null kroner.

Kjøpte utstilling

Norum har også hatt jobb som tømrer.

– Da var det lett å få tilgang til materiale. Da arbeidsdagen var ferdig dro jeg ut spikrer av treverk som ikke skulle brukes. Til slutt var garasjen så full at jeg måtte bygge hytte, smiler Norum.

Han samlet ikke bare på rest-materiale. Norum kjøpte også det han ville trenge til hytta dersom han fant billige muligheter. En gang kom han over en utstilling på Bygg og bo. Utstillingen inneholdt både takstein, vinduer, kjøkken- og baderomsinnredning. Norum var spesielt interessert i vinduene og ettersom forretningen var i ferd med å rive ned utstillingen, spurte han om det gikk an å kjøpe de åtte vinduene.

– De skulle ha 2000 kroner. Jeg sa at jeg kunne gi 1500 og fikk til svar: «Greit, men da må du fjerne vinduene og hente i kveld», forteller Norum fornøyd.

– Vinduene hadde jo ikke engang vært ute i dagens lys og var grei nok for meg.

Isolasjon fra militærleir

Isolasjon har han ikke brukt ei krone på. To år før den største brakka ved militærleiren i Steinkjer ble revet, hadde den blitt isolert.

– Det var 3,6 meter oppunder taket og 10 centimeter med isolasjon. Jeg spurte om å få handle isolasjon. Dersom jeg fjernet den selv på kort tid, skulle jeg få den gratis. En fra Namsos plukket veggplater og jeg fylte hengeren lag på lag med isolasjon, forteller Norum.

Selvgjort

I seks år samlet han på materiale. Samtidig tegnet han sin drømmehytte.

– Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle bygge meg hytte lenge før jeg hadde noe tomt. Jeg så tegning av Saltdalshytta og lånte litt av den da jeg tegnet min egen hytte, forteller Norum.

Så dukket tomta opp. Norum fant sitt drømmested like ved Verrabotn ved Trongsundet. Tegningen av hytta ble godkjent og Norum sto som ansvarlig både som søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende.

Det var ikke innlagt strøm og Norum har saget alt for hånd og spikret med hammer. Hele hytta har han fraktet på skulder i 50 meter motbakke.

– Det er lagt ned noen arbeidstimer, men jeg har sett på det som god trim, sier Norum.

Passet godt med runddag

Med 40-årsdag midt i byggingen ble det nærmest ingen utgifter heller ikke på interiør. I hyttepermen kan Norum vise flere bursdagshilsener fra søsken, foreldre, svigerforeldre, tanter og onkler. Her finner vi blant annet gavekort på en murpipe. Og et bursdagskort med hilsen om at det vil komme inn penger til en halv altandør og et annet kort om den andre halvdelen.

En furuseksjon fant han annonsert på Finn.no: «Hentes gratis i Trondheim mot henting».

– Jeg skulle til Trondheim for å innom Jula uansett. Så da hentet jeg veggseksjonen samtidig.

Maling fikk han for 100 kroner spannet fordi den var feilbrekt og anses som feil farge hos dem som har bestilt. Et gasskjøleskap fikk han fra sine foreldre. Kjøkkeninnredningen fikk han også gratis av en kamerat som trengte nytt. En annen kamerat ga bort varmepumpe som takk for at Norum tidligere hadde hjulpet ham å legge tak.

– Det er ikke ei topp moderne varmepumpe, men vi behøver ikke ei ny til 25.000 kroner. Vi klarer oss med en som er brukt, denne er nesten like god.

Seng til ti kroner

Til og med ei seng fikk han kjøpt for 10 kroner på auksjon.

–Jeg var med mor på handel i Sparbu. Der var det ei dobbeltseng i bjørk med nattbord som opprinnelig kostet 5.000 kroner uten madrass. Denne hadde Ekornes-madrass. Plastikken var ikke tatt av en gang. Jeg bød ti kroner og like etterpå slo auksjonarien med klubba og sa til de i salen at nå må dere pinadø meg våkne.

Tilbygg

Tomta har kostet 170.000 kroner. Inngangsbilletten (sommervann, tinglysning og bruksrett på vei) ble på 25.000 kroner og selve hytta på 50 kvadratmeter skal ifølge Norum ikke ha kostet ham mer enn 25.000 kroner da den sto ferdig med soverom, gjesterom, kjøkken, bad og stue i 2001. Men han har brukt noen ekstra kroner på utbygging. I 2008 la han til et tilbygg. Denne gang skulle han blant annet ha nytte av en tidligere jobb i rekrutteringsselskapet Adecco.

– Jeg leide ut håndverkere i Trondheim. Kjeldstad sagbruk og høvleri var så fornøyd med polakkene jeg leide ut at da jeg skulle handle veggelementer fikk jeg dette til kostpris.

Med utbygget fikk Norum ei hytte med grunnflate på 80 kvadratmeter. Han har spandert på seg nytt og større IKEA-kjøkken og det har blitt flere soverom. Tilbygget har kostet ham 35.000 kroner pluss 25.000 kroner for autoriserte elektrikere. Nå skal han også investere i veg helt opp til hytta og vann kloakk.

Tid og arbeidslyst

Eiendomsmegler var nylig på befaring og har gitt hytta taksten 1.950.000 kroner. Med god planlegging har Norum klart å bygge seg hytte uten å ta opp noe lån. Han tror flere kunne gjort det samme.

– Absolutt, men man må ha god tid og arbeidslyst. De fleste vil flytte inn i noe som er ferdig. Jeg trives med å holde på med dette. Det har vært et lite eventyr, sier Norum, som altså ikke har tenkt å selge.

– Nylig ble en nabohytte solgt til to millioner kroner. Men jeg skal aldri selge dette, sier Norum.

I stedet oppgraderer han hytta. Til sommeren blir det både vei til hytta og vann og kloakk.

– Det blir annen type bruk av hytta i dag enn da jeg bygde. Vi har både ungdommer og barnebarn som bruker hytta. Da blir det greit å oppgradere til det, sier Norum.

Han og samboeren tar i bruk hytta så ofte de kan. Barn og barnebarn besøker også hytta mye. Med bil tar det én time å kjøre fra Levanger. Norum har også båt liggende i Levangersundet og om somrene bruker han 40 minutter til hytta via sjøveien.

– Vi bruker hytta hele året. Her er det stilt, fredelig og godt. Også har vi bare trivelige hyttenaboer, sier Tor Harald Norum.